Руис назвал место, где готов провести реванш с Джошуа

Спорт

Мексиканский супертяжеловес Энди Руис (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), сенсационно побивший в начале июня доселе непобедимого британца Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), хочет провести бой-реванш в Нью-Йорке.

«Мы долго думали, где может состояться реванш, и склоняемся к варианту с Madison Square Garden (где проходил и первый очный поединок боксеров — Авт.). Также есть великолепные возможности провести бой в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе», — отметил боксер в интервью телеканалу ВВС.

Отметим, что промоутер Джошуа британец Эдди Хирн буквально пару дней назад заявил, что основным вариантом для проведения поединка его подопечного с Руисом является столица Уэльса — Кардифф. Вот только, судя по всему, потеряв чемпионские пояса, уже не бывший чемпион мира будет диктовать условия своему сопернику.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис — Джошуа.

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