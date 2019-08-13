Происшествия

В Днепре иностранец открыл стрельбу по прохожим на территории школы (фото)

В Днепре 12 августа, около 18:00 неизвестный мужчина стрелял в прохожих. Инцидент произошел на территории детско-юношеской спортшколы по гребле.

Так, мужчина пришел к школе на Гребной косе, схватил пистолет и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. Стрелок вел себя агрессивно. У него завязался конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал, сообщает Информатор.

Предположительно, мужчина совершил около 3 — 4 выстрелов. После этого гражданин ушел вглубь косы, стреляя в воздух. На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию.

Через час полицейские увидели похожего мужчину, который купался в воде. После поверхностного осмотра, у него в рюкзаке нашли пистолет «Флобер» с отстрелянными патронами. Мужчина, в которого стреляли, узнал нападавшего. 30-летнего гражданина Израиля правоохранители задержали и доставили в Соборное отделение полиции.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Днепре обстреляли иномарку на Набережной Заводской. Пуля насквозь пробила лобовое стекло автомобиля.

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