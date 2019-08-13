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Происшествия

В Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы: фото и видео с места происшествия

9:24 13 августа 2019 130
Пожар в школе в Берегово
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером во вторник, 12 августа, в Берегово (Закарпатская область) начался серьезный пожар в двухэтажном здании бывшей общеобразовательной школы номер 2. Ранее под Киевом мощно горела птицефабрика «Ясенсвит».

В областном главке ГосЧС уточнили, что здание в данный момент не эксплуатируется. Огонь уничтожил 400 квадратных метров крыши, а также повредил помещения, расположенные на втором этаже. Причина возгорания и размер нанесенного огнем ущерба устанавливается.

Тем временем издание «Мукачево.нет», разместившее видео с места ЧП, уточняет, что здание старой школы не было подключено к коммуникациям. На момент возникновения пожара в здании никого не было. Также видео пожара в соцсетях активно публиковали местные жители. Один из авторов видео предположил, что пожар начался с кабинета биологии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка на складах секонд-хенд возник серьезный пожар. Огонь охватил порядка 7500 квадратных метров. На место ЧП прибыли 13 пожарных машин и 70 спасателей из Киева и Киевской области.

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