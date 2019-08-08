Происшествия

Дым виден за несколько километров: появилось видео масштабного пожара на птицефабрике под Киевом

В Сети появилось видео масштабного пожара на территории птицефабрики «Ясенсвит» в городе Васильков Киевской области.

Как известно, сигнал о пожаре спасатели получили в 19.50.

На месте выяснилось, что на территории птицефабрики загорелся ангар, по предварительным данным, пустой. Огнем были охвачены 2500 квадратных метров.

На кадрах, снятых возле места возгорания, видно, что клубы дыма заметны на расстоянии нескольких километров от фабрики.

Для ликвидации огня выехали семь пожарных машин.

Само предприятие — птицефабрика «Ясенсвит» — расположено в селе Крушинка Васильковского района, и уже пережило пожар в июне. Тогда в фабричном цеху загорелась кровля на площади 15 тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Дым от огня был виден за несколько километров. К счастью, обошлось без жертв.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 7 августа, в Киеве возле станции метро «Дарница» загорелась кровля павильонов на Днепровском крытом рынке. Пожар вспыхнул утром, около 9.30. Горела кровля над четырьмя павильонами крытого рынка. Пожарным удалось в 10:39 локализовать пожар на площади 250 кв. м., а в 10:55 — ликвидировать. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.

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