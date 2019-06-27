Яна Зинкевич: Реванш пророссийских сил может закончиться плохо — есть риск потерять страну

Политика

«Я вернулась с войны совершенно другой»

— Яна, известно, что вы очень серьезный человек, обдумывающий каждый свой шаг. Тяжело далось решение идти в политику?

— Конечно. Основной аргумент в пользу моего решения — я понимаю, что сейчас именно в парламенте смогу принести большую пользу, чем где-либо на местном уровне или в зоне боевых действий. Дело в том, что я, как и сотни тысяч украинцев, в последнее время ощущаю угрозу российского реванша во всех его проявлениях. Объединение пророссийских сил, какое мы наблюдаем, может закончиться, мягко говоря, для нас очень плохо. Есть серьезный риск просто потерять страну.

— У вас нет ощущения, что сейчас все намного страшнее, чем даже в самые горячие периоды весны-лета 2014 года?

— На самом деле это правда. Я лично боюсь, что может случиться потеря еще какой-то части наших территорий. Речь прежде всего о тех регионах, где зафиксированы наибольшие симпатии к России. Это Харьковская, Одесская, Запорожская, Николаевская и другие области. Увы, там не такой большой процент проукраинского населения, как хотелось бы. Хотя, к счастью, даже эти немногочисленные силы уже продемонстрировали в 2014-м, что умеют бороться и давать отпор сепаратистам. Думаю, что так просто эти области не сдадутся ни при каких обстоятельствах.

Еще очень страшит возможность утраты нашей национальной идентичности. Вы же видите, как дерзко и нагло некоторые деятели нападают на Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (принят 25 апреля этого года. — Авт.), хотя там речь идет про лагідну українізацію, ни в чье личное пространство никто вторгаться не будет, в положениях документа об этом четко сказано. Сегодня такой закон очень актуален, нужен и важен.

— В марте нынешнего года вы выступили с мощной речью в офисе НАТО. Говорили о трудностях возвращения с войны, депрессиях и самоубийствах ветеранов. Вы впервые публично рассказали о том, что вас тоже не миновало посттравматическое стрессовое расстройство, как его называют специалисты.

— Эта тема для меня относится к разряду первостепенных, поскольку пережила все это сама. На нее есть большой общественный запрос. В нашей среде говорят: «С войны возможно прийти, но невозможно вернуться». В начале войны я получила довольно сложную контузию, последствия которой с годами проявляются все заметнее. Потом была эта авария. Тем не менее могу констатировать, что больше всего все-таки пострадала моя психика. У меня была достаточно длительная депрессия.

— Сколько она длилась?

— Где-то полтора года.

— В чем проявлялась?

— Это повышенное чувство справедливости и непонимание, почему все так происходит в обществе. Было очень сложно принять мирную жизнь. В то время как на передовой гибнут ребята, тут проходят какие-то дискотеки и т. д. Еще неприятие событий, какие я пережила на фронте, и непринятие себя новой. Я вернулась с войны совершенно другой. Сменились цели, приоритеты и ценности. То, что раньше для меня было важным, отошло на второй план. Мирная жизнь казалась пресной. Контакты с другими людьми, в том числе и с семьей, стали малозначащими. Самое главное — были полная самоизоляция и нежелание жить.

«Хочу, чтобы люди с инвалидностью имели доступ везде»

— В вашей речи в НАТО прозвучало: «Когда я служила в самых активных точках фронта, в тяжелые времена, то даже представить не могла, с какими трудностями мне придется столкнуться дальше. Я не могла даже подумать, что через два года после окончания беззаботной и мирной жизни выпью все лекарства, которые найду в квартире, пытаясь покончить жизнь самоубийством». Как вы справились с этим ужасом?

— В какой-то момент пришло понимание, что надо что-то делать, что долго так продолжаться не может. Обратилась к специалистам. Со мной постоянно занимался психотерапевт. Плюс было лечение антидепрессантами.

— Еще цитата из вашего доклада. «Каждый, кто слышит сейчас мои слова, может помочь предотвратить самоубийства ветеранов в Украине. Одно самоубийство ветерана — это уже слишком много. Мы как нация стремимся, чтобы уровень самоубийств в нашей стране был равен нулю», — сказали вы тогда в Брюсселе. Что должно государство делать для людей с синдромом комбатанта?

— Гарантировать психологическую помощь не на бумаге. Сейчас, невзирая на то, что есть большой запрос на нее, ветеранам не к кому обратиться, так как мало специалистов такого профиля, а те, что есть, недостаточно квалифицированные. От них нередко можно услышать странные некорректные вопросы типа: «Ты действительно убивал людей? Тебе это не снится?»

У нас нет современных центров оказания помощи, где ветеран чувствовал бы себя в безопасности. Те, что существуют, — совковые. Лучший пример, как это могло бы выглядеть, — Veteran Hub в Киеве (административный центр оказания услуг по социальной, психологической, юридической поддержке ветеранов и образовательная платформа; это совместный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и Всеукраинской общественной организации участников боевых действий «Побратими України». — Авт.). Там работает целый комплекс специалистов, к которым можно обратиться: психологи, консультанты, юристы. Туда может прийти любой ветеран. Очень важно, что он там в окружении своих, поскольку Veteran Hub действует по принципу «равный — равному». То есть ветерану помогает ветеран, который уже прошел этап реабилитации. Фронтовики гражданским, к сожалению, не всегда доверяют. В принципе, я их понимаю. Сама такая. Мне намного легче обратиться за помощью к тому, для кого война не пустой звук.

Так что я уже определила приоритеты своей деятельности в качестве депутата. Это немалый спектр направлений. Естественно, хочу заниматься вопросами социальной адаптации ветеранов и военнослужащих, чтобы не дать забыть тех, кто потерял на войне самое ценное — жизнь или здоровье. А еще борьбой с дискриминацией всех категорий, в том числе ветеранов (вы знаете, что ветеранов не берут на работу, потому что они ветераны?), женщин и людей с инвалидностью. Я хочу, чтобы люди с инвалидностью имели доступ везде. А у нас даже Верховная Рада — не инклюзивное место. В том здании есть ступеньки.

Однако может случиться так, что в первое время нам в парламенте будет не до этих проблем, хотя и крайне важных. Есть вероятность, что перво-наперво надо будет заниматься защитой национальной идентичности и нашей независимости.

«Как и все, кто видел войну, я больше всего ее не хочу. Я хочу мира и созидания», — говорит Яна

— Вы заявили: «Я иду в парламент, чтобы не допустить угрозы российского реванша». Как, на ваш взгляд, нужно бороться с «русским миром»?

— Очень просто. Поддерживать программу вступления Украины в Евросоюз и членства в НАТО. Не поддаваться на провокации и манипуляции. Нам всем нужно понять, что в противном случае это может стать поводом уже для открытого введения российских войск на нашу территорию. Кремль не упустит такой возможности. Поэтому каждому следует максимально осторожно и обдуманно себя вести.

Гражданскому обществу — быть более активным и поддерживать правильные проукраинские инициативы, от кого бы они ни исходили. Обязательно усиливать нашу армию. Каждому — готовиться к возможным военным действиям, осваивать азы гражданской обороны с детства. Не знаю, неминуема ли эскалация войны или очередная революция. Если пророссийский шабаш будет набирать обороты, то нужно готовиться к худшим сценариям развития событий.

— Вы лично верите, что мы сможем выстоять?

— Если бы не была в этом уверена, не шла бы в политику. Я и сейчас верю, что реванш можно остановить. Мы обязаны это сделать. Да, будет сложно, может, будут утраты, но у нас нет иных вариантов. Мы должны завершить то, что начали в 2014 году. И победить. Знаете, как и все, кто видел войну, я больше всего ее не хочу. Я хочу мира и созидания. И чтобы моя дочь жила в стране, которой она будет гордиться.

Я призываю всех, кому дорога Украина, прийти на выборы и не дать пророссийским силам шанса получить большое количество мест в парламенте.

Все подробности о нынешней парламентской избирательной кампании читайте в спецтеме «ФАКТОВ» Выборы — 2019.

Фото из Facebook

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