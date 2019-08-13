- 12:18 Будут перетягивать канаты: дипломат сделал важное заявление о встрече «нормандской четверки»
- 12:16 «Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок УЕФА
- 12:11 Зеленский упростил получение гражданства для россиян: что об этом известно
- 11:49 «Русский мир на марше»: поездку Путина на мотоцикле изобразили меткой карикатурой
- 11:48 Заденет циклон Zorro: синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея
- 11:47 45-летняя певица Аланис Мориссетт родила сына
- 11:43 «Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- 11:41 Во Дворце «Украина» открестились от концерта Повалий
- 11:33 Взрыв под Северодвинском: в России открыто признали превышение уровня радиации
- 11:30 Свой среди чужих: леопард усыпил бдительность окруживших его львов и удрал
- 11:21 В Одессе запрещено купаться на пяти пляжах: список
- 11:12 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Заденет циклон Zorro: синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея
В Украине 14 августа ожидается очень разнообразная погода в разных регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Сильная жара еще подержится за южную часть, Восток и большую часть Центра, +30 +35 градусов. На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19 +24 градуса, однако в Тернопольской, Хмельницкой и в Черновицкой областях будет выше, +26 +29 градусов», — написала она в Facebook.
В северных областях Украины жара сохранится, но будет уже не такой сильной — вместо сегодняшних +30 +34 градусов завтра ожидается +28 +32 градуса.
В западных областях, а также в Житомирской и части Киевской области ожидаются дожди, которые будут вызваны атмосферным фронтом Zorro.
«В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен. 15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов», — пишет Диденко.
Как писали «ФАКТЫ», до конца августа погода будет нестабильной: ожидаются температурные качели и частые дожди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...