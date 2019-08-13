Украина

Заденет циклон Zorro: синоптик рассказала, какой будет погода на Маковея

В Украине 14 августа ожидается очень разнообразная погода в разных регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Сильная жара еще подержится за южную часть, Восток и большую часть Центра, +30 +35 градусов. На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19 +24 градуса, однако в Тернопольской, Хмельницкой и в Черновицкой областях будет выше, +26 +29 градусов», — написала она в Facebook.

В северных областях Украины жара сохранится, но будет уже не такой сильной — вместо сегодняшних +30 +34 градусов завтра ожидается +28 +32 градуса.

В западных областях, а также в Житомирской и части Киевской области ожидаются дожди, которые будут вызваны атмосферным фронтом Zorro.

«В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен. 15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов», — пишет Диденко.

Как писали «ФАКТЫ», до конца августа погода будет нестабильной: ожидаются температурные качели и частые дожди.

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