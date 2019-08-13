25.10 / 25.39 28.02 / 28.46
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский упростил получение гражданства для россиян: что об этом известно

12:11 13 августа 2019 24
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства для иностранцев, которые воевали на стороне Украины. Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента.

Также облегчен порядок получения гражданства для россиян, которые подвергаются политическим преследованиям в Российской Федерации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер