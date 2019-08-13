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Зеленский упростил получение гражданства для россиян: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства для иностранцев, которые воевали на стороне Украины. Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента.
Также облегчен порядок получения гражданства для россиян, которые подвергаются политическим преследованиям в Российской Федерации.
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