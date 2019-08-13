Жена Монатика умилила сеть фото с подросшими сыновьями

Шоу-бизнес

Популярный певец Дмитрий Монатик с сыновьями и женой Ириной Демичевой, впечатлившей фигурой в купальнике, наслаждается отдыхом в элитном отеле в Кемере (Турция). На берегу Средиземного моря Ирина отпраздновала 10 августа свой день рождения в кругу любимых мужчин. Дмитрий посвятил жене трогательный стих и назвал ее не только любимой женщиной, но и соратником и самым близким другом.

Счастливая Ирина разместила в Instagram фото с красивым букетом. «С чувством счастья, любви и благодарности, вступаю в Новый год жизни», — написала она.

Также Ирина, которая не часто делится в социальных сетях личными фото, сделала исключение и разместила серию трогательных снимков c мальчиками. «Люблю тебя и море», — написала она под фото с подросшими сыновьями. Такая же подпись вышита на ее пляжном халате. Этот снимок вызвал волну умиления у подписчиков.

Жена Монатика признается, что очень счастлива рядом с любимыми мужчинами. «Лето. Мокрые, соленные волосы, обгорелый нос, самые родные рядом -состояние внутреннего счастья. Все, что мне нужно», — призналась Ирина в подписи под нежным фото, на котором показала себя без ретуши.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова в купальнике взорвала сеть откровенными снимками.

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