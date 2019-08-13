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«Информацией не располагаем»: у Зеленского дали странный ответ ГПУ о высказываниях Мендель
В Офисе президента ответили на запрос Генеральной прокуратуры, которая требовала объяснить заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы «допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины». У президента Владимира Зеленского дали ответ на запрос.
«По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе президента запрашиваемая информация отсутствует», — говорится в документе, сообщает theБабель.
Ответ подписал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.
За последние полтора месяца Генеральная прокуратура направила на Банковую два запроса о получении информации. Они касались заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель в ток-шоу «Право на власть» 6 июня на «1+1». Мендель тогда сказала, что украинские военные на Донбассе, отвечая на провокации террористов, иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.
Как писали «ФАКТЫ», Мендель во время допроса в Генпрокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов в Донбассе. После этого ГПУ направила запрос в Офис президента с просьбой уточнить: высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие «допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины».
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