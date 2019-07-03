СМИ узнали детали допроса пресс-секретаря Зеленского в ГПУ

Общество и люди

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая заявила в одном из телеэфиров об «обстреле ВСУ мирного населения на Донбассе», 1 июля приходила на допрос в Генеральную прокуратуру, но отказалась давать показания.

«Во время допроса Мендель отказалась свидетельствовать, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства», — цитирует выдержку из ответа прокуратуры theБабель.

Поскольку Мендель отвечать отказалась, ГПУ направила запрос в Офис президента. В запросе просят уточнить: высказывалась Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие «допускают обстрел гражданских объектов на востоке Украины».

Напомним, 6 июня в прямом эфире телеканала «1 + 1» в ток-шоу «Право на власть» Мендель заявила, что бывают случаи, когда украинские военные на Донбассе, отвечая на провокации террористов, стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители .

Мендель вызвали на допрос в качестве свидетеля для разъяснения ее «публичных высказываний». Пресс-секретаря Зеленского пытались допросить дважды. В Администрацию президента даже приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить с Мендель как со свидетелем по делу. Однако пресс-секретарь президента отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. Следователь, в свою очередь, заявил, что вызывает ее на допрос для завершения следственных действий.

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