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Происшествия

В Киеве мужчина отомстил водителю, который едва не задавил его ребенка на тротуаре (фото)

13:52 13 августа 2019 1092
Разбитое лобовое стекло авто
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Осокорках водитель на тротуаре зацепил ребенка, который шел вместе с папой. Ранее сообщалось, что в Херсоне джип сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло на улице Ларисы Руденко, что в Дарницком районе столицы.

«Водитель Mitsubishi решил проехать по тротуару, но, увы, немного не рассчитал и зацепил ребёнка, который шел с папой. С малышом все в порядке, а вот со стеклом Mitsubishi — нет, потому что отец прощать такое не стал», — говорится в комментарии к фоторепортажу с места происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове авто патрульных полицейских наехало на женщину с ребенком, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

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