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Россия теряет миллиарды долларов: в Украине объяснили, почему нельзя возобновить поставки воды в Крым
Блокада оккупированного Крыма стала крупнейшей экономической санкцией Украины против России за оккупацию своей территории и снимать ее нельзя. Об этом написал в своей колонке известный украинский журналист Игорь Соловей.
Журналист привел целый ряд причин, почему снимать экономическую блокаду нельзя. Ранее оккупанты предложили начать переговоры с Украиной по возобновлению подачи воды в Крым.
«Во-первых, стоит напомнить, что толчком для введения экономической блокады Крыма стало начало массовых задержаний крымских татар и других проукраинских активистов на оккупированном полуострове. Напомните, разве репрессии в Крыму прекратились? Во-вторых, в сентябре 2015 году в Крым шел поток продовольствия, промышленных и строительных материалов сотнями фур ежедневно — они доставлялись как жителям полуострова, так и в участвовавшие в оккупации военные части РФ», — пишет он.
Также, по его мнению, в то время в Крыму существовала свободная экономическая зона (СЭЗ) и там работали пункты перегрузки украинских товаров с последующим вывозом их в РФ. Таким образом, Крым превратился еще и в контрабандный хаб, сообщает Obozrevatel.
«Точную стоимость удорожания Крыма для оккупанта посчитать сейчас трудно: нужно знать сколько точно Кремль вложил в электрификацию, перестройку рынков, насколько выросли цены, во что обошлось ускорение строительства Керченского моста и обеспечение российских военных частей. Но точно речь может идти о миллиардах долларов», — пишет Соловей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и света в оккупированный Россией Крым.
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