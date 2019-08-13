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«Совковый ад»: «Укрзалізниця» оскандалилась из-за условий в люксовом вагоне
Монополист в сфере железнодорожных перевозок «Укрзалізниця» снова попал в скандал из-за условий в пассажирских вагонах. Пассажиры жалуются на плохие условия перевозки в вагонах класса «Люкс».
«Поезд Рахов — Киев. Берём отрезок маршрута от Яремче до остановки поезда в с.Товсте. Расстояние — 116 км. Время в пути — 5 часов. Температура внутри поезда 34 градуса. Кондиционер не работает. Стоимость билета в люксе — около 1600 грн. Привет 21 век и адекватное ценообразование. Европа близко, но совковый ад, кажется, намного ближе», — пишет один из пассажиров в Facebook.
По словам пассажира он жаловался проводнику, но она лишь развела руками.
«(Проводница. — Авт.) была уже у нас, зашла без стука, говорит: а что делать, если скорость 20 км/час и генератор не тянет. Мол тут такая дорога) терпите, мы тоже обливаемся)», — пишет он.
Подобная ситуация, по словам пассажиров, имеет место и в других поездах.
«Интерсити Киев-Херсон, 6 с лишним часов езды, все WC закрыты от начала до конца маршрута, ближайший через несколько вагонов. сервис однако», — пишет одна из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что «Укрзалізниця» обратится за соответствующим разрешением к правительству, дабы повысить цены на билеты до уровня себестоимости перевозок.
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