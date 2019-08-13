Украина

Сжиженный газ стремительно дешевеет на украинских заправках: что будет с ценами в ближайшее время

В последнее время на топливном рынке, как отечественном так и мировом, наблюдается довольно интересная ситуация, влияющая на розничные цены горючего. Стоимость нефти снижается, что ведет к удешевлению топлива, проступающего в нашу страну. Но если цены на бензин и дизельное топливо после плавного снижения стабилизировались, то сжиженный газ на заправках стремительно дешевеет уже второй месяц.

В частности, литр газа сейчас стоит на 2 гривни дешевле, чем два месяца назад. По состоянию на вторник, 13 августа, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составила 28,86 грн, дизельного топлива — 28,29 грн, а сжиженного газа — 11,49 грн.

Подробнее о ситуации на рынке сжиженного газа и прогнозах на будущее «ФАКТАМ» рассказал эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

— Снижение розничной цены сжиженного газа на украинских заправках связано с образовавшимся избытком этого топлива на рынке, — говорит експерт. — Сейчас цены падают практически каждый день. Трейдеры стараются как можно быстрее распродать запасы, приобретенные ранее по более высокой цене, в результате конкуренция очень большая. Такая ситуация выгодна в первую очередь украинским потребителям.

Но не стоит забывать, что наш рынок проходит подобные циклы постоянно. Сначала возникает дефицит горючего, и цена растет, как это было в прошлом году. Естественно, трейдеры начинают активно завозить ресурс, создают большие запасы, возникает избыток горючего, и цены начинают снижаться. Сегодня мы наблюдаем именно такую ситуацию, когда наличие больших запасов сжиженного газа давит на его цену. Причем такое давление приводит к тому, что розничные продавцы опускают цену не до рыночного уровня, а даже ниже оптовых цен.

Как следствие, поставщики сжиженного газа сейчас постепенно сокращают объемы импорта данного горючего, что со временем приведет к стабилизации цен. Я думаю, что это произойдет к концу августа. На сегодняшний день минимальная обоснованная цена литра сжиженного газа — 11 гривен. Впрочем на отдельных заправках цена опустилась еще ниже. Но на такой демпинг идут в основном мелкие, зачастую нелегальные газовые заправки. Кстати, именно они тянут цены вниз, так как за счет уклонения от налогов имеют на каждом литре 2−3 гривни «форы» перед легальными заправками. Такие заправки, как правило, не имеют больших запасов горючего и заинтересованы в его быстром обороте за счет демпинга.

Однако не стоит забывать, что Украина напрямую зависит от внешних рынков. А там прогнозируется рост цен, но пока не ясно, когда он начнется. Тем более что отечественный топливный рынок вообще, и рынок сжиженного газа в частности очень зависим от России. Сегодня на двух поставщиков, «Роснефть» и «Лукойл», приходится 60 тысяч тонн газа при ежемесячном объеме поставок в 130 тысяч тонн. То есть половина импорта автогаза идет из России. При этом, по данным на 13 августа, «Лукойл» в этом месяце пока ничего в Украину не поставил и неизвестно, будет ли поставлять. Это создает определенную тревогу на рынке.

С другой стороны, мы видим, что вопреки введенному Россией в октябре 2018 года запрету на поставки российского сжиженного газа в Беларусь для дальнейшей перепродажи его в Украину, такие поставки сейчас происходят. Причем их объемы уже соизмеримы с теми, что были до введения запрета.

Так что пока дефицит сжиженного газа нам не угрожает, если, конечно, Россия не введет какие-то новые ограничения. А все механизмы для этого у нее есть.

Мировые цены на нефть также снижаются. Так, 13 августа стоимость нефти марки Brent упала еще на 0,19% — до 58,46 доллара за баррель.

По мнению ведущего аналитика рынка нефти компании Stratas Advisors Эшли Петерсена, это происходит на фоне опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, который замедляет рост мировой экономики. Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый прогноз Министерства энергетики США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей — до 8,768 миллиона баррелей в день.

Тем временем на украинском рынке наблюдается избыток всех видов топлива. В частности, в июле объем импорта бензинов в Украину вырос на 4,5% по сравнению с июлем 2018 года — до 110 тыс. тонн. Однако за семь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт бензинов сократился на 8,9% — до 582 тыс. тонн.

Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тыс. тонн, что на 20,5% выше, чем в июле прошлого года. В том числе поставки дизтоплива из России составили рекордные за последние несколько лет 315,4 тыс. тонн.

Стоит напомнить, что объем украинского рынка бензинов в 2018 году сократился на 4,9% — до 1,916 млн тонн. В 2017 году он составлял 2,015 млн тонн. Основная причина — рост потребления сжиженного газа. Из-за более низкой цены, рынок газа с 2015 по 2018 годы вырос более чем на 50% — до 1,73 млн тонн и продолжает увеличиваться.

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