93-летнюю королеву Елизавету «застукали» за экстремальным занятием (фото)

Мир

93-летняя королева Елизавета, которая сейчас находится в отпуске, доказала, что все еще находится в отличной физической форме. Ее Величество засняли катающейся верхом на одной из своих любимых лошадей близ шотландского замка Балморал, на берегу местной речки Ди. Королеву, которая была в плаще, косынке и облегающих штанах, сопровождал мужчина-компаньон.

Королева в Балморале

Предыдущей раз монархиню видели на лошади (вернее, на пони) в ноябре прошлого года на территории Виндзорского замка.

Королева в Виндзоре

Недавно дочь королевы принцесса Анна подтвердила в интервью BBC, что ее мать, несмотря на преклонный возраст, все еще обожает ездить верхом. Это увлечение началось с тех пор, когда принцессе Елизавете было всего четыре года. Ее 98-летний супруг принц Филипп уже не рискует садиться на лошадь, но зато часто лично управляет конным экипажем.

Как сообщает издание Daily Express, фотографам также удалось запечатлеть в Балморале 11-летнего правнука Елизаветы — Джеймса, виконта Северна, который учился ловить рыбу.

Виконт Северн ловит рыбу

В настоящее время в замке гостят младший сын Елизаветы принц Эдвард с женой Софи и детьми Джеймсом и Луизой, ее старший сын принц Чарльз с женой Камиллой, а также внучка принцесса Беатрис. В скором времени ожидают прибытия принца Гарри с супругой Меган Маркл и их первенцем Арчи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в этом году у королевы выдался беспокойный отпуск из-за многочисленных проблем с родственниками.

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