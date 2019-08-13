- 19:59 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса
- 19:42 Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло
- 19:29 Сергей Бабкин превратился в женщину
- 19:22 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:21 В Одессе «накрыли» земельных мошенников и рейдеров
- 19:20 НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария
- 19:02 Задолбало: Повалий опровергла выступления в Крыму и грозит судом
- 19:01 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:00 «Однажды в… Голливуде» с Питтом и Ди Каприо и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:53 Зеленский ушел из бизнеса: СМИ рассказали, кому достались компании президента
- 18:50 93-летнюю королеву Елизавету «застукали» за экстремальным занятием
- 18:23 У Зеленского объяснили отставку Безсмертного тем, что для Минска формируют "наиболее эффективную команду"
93-летнюю королеву Елизавету «застукали» за экстремальным занятием (фото)
93-летняя королева Елизавета, которая сейчас находится в отпуске, доказала, что все еще находится в отличной физической форме. Ее Величество засняли катающейся верхом на одной из своих любимых лошадей близ шотландского замка Балморал, на берегу местной речки Ди. Королеву, которая была в плаще, косынке и облегающих штанах, сопровождал мужчина-компаньон.
Предыдущей раз монархиню видели на лошади (вернее, на пони) в ноябре прошлого года на территории Виндзорского замка.
Недавно дочь королевы принцесса Анна подтвердила в интервью BBC, что ее мать, несмотря на преклонный возраст, все еще обожает ездить верхом. Это увлечение началось с тех пор, когда принцессе Елизавете было всего четыре года. Ее 98-летний супруг принц Филипп уже не рискует садиться на лошадь, но зато часто лично управляет конным экипажем.
Как сообщает издание Daily Express, фотографам также удалось запечатлеть в Балморале 11-летнего правнука Елизаветы — Джеймса, виконта Северна, который учился ловить рыбу.
В настоящее время в замке гостят младший сын Елизаветы принц Эдвард с женой Софи и детьми Джеймсом и Луизой, ее старший сын принц Чарльз с женой Камиллой, а также внучка принцесса Беатрис. В скором времени ожидают прибытия принца Гарри с супругой Меган Маркл и их первенцем Арчи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в этом году у королевы выдался беспокойный отпуск из-за многочисленных проблем с родственниками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..