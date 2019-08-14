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Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли сына за границу
Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вместе со своим первенцем Арчи тайно посетили испанский остров Ибица. Это произошло еще в начале месяца: супруги отправились на курорт отметить 38-летие Меган, которое она празднует 4 августа.
Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на Majorca Daily Bulletin, внук британской королевы, его жена и ребенок провели на острове шесть дней, остановившись на уединенной вилле, вдали от посторонних глаз. Их сопровождала собственная охрана.
Это была первая поездка трехмесячного Арчи за границу.
Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские прибыли на Ибицу на борту частного самолета. Это известие вызвало гнев защитников окружающей среды, обвинивших супругов в лицемерии. Принц Гарри публично выступает с речами, в которых призывает всех охранять природу. Ранее он говорил, что они с Меган заведут «максимум двоих детей». Мол, каждый новый представитель человеческого рода ежегодно добавляет в атмосферу Земли 58,6 тонны диоксида углерода.
Однако при это пара позволяет себе регулярно пользоваться частными самолетами, который выбрасывают в атмосферу огромные количества этого вещества. Так, за время одного полета из Лондона на Ибицу выброс диоксида углерода составляет около 0,8 тонны.
Ранее сообщалось, что Гарри и Меган скромно отпраздновали ее день рождения у себя дома в Фрогмор-коттедже.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!