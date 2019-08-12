Мир

Отпуск британской королевы Елизаветы II в ее любимом замке Балморал, расположенном в Шотландии, в этом году не задался. Начать с того, что королева, которая обычно приезжает в свою летнюю резиденцию в середине июля, вынуждена была значительно задержаться, поскольку должна была встретится с новым премьер-министром страны Борисом Джонсоном и утвердить его в должности.

Однако и после этого полностью расслабиться и отдохнуть у 93-летней монархини не получается. Сообщается, что у ФБР возник ряд вопросов в отношении ее среднего сына принца Эндрю — после того, как в тюремной камере покончил с собой его бывший друг, американский миллиардер Джеффри Эпштейн. Джеффри обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними девочками. Одна из этих бывших девочек утверждает, что принц Эндрю вступал с ней в половую связь. А другая — что 59-летний герцог Йоркский хватал ее за грудь. Принца обвинили в сексуальных домогательствах еще в 2015 году, но он все категорически отрицает.

Королевская семья сплотилась вокруг Эндрю, публично демонстрируя ему поддержку. Так, члены семьи монархини, которые сейчас гостят у нее в замке Балморал, все вместе отправились на воскресную службу в местную церковь. Эндрю ехал в одной машине с венценосной матерью и своей старшей дочерью принцессой Беатрис. Все они улыбались и старались излучать спокойствие. Хотя, как отмечает издание Daily Mail, улыбка Ее Величества казалась несколько напряженной. Компанию королеве, герцогу и принцессе Йоркским в церкви составили также принц Чарльз и его жена Камилла.

Ожидается, что вскоре в замок прибудут принц Гарри с Меган Маркл, а также принц Уильям с Кейт Миддлтон. Однако и тут далеко не все гладко. По сообщению издания Express, Кембриджи не хотят пересекаться с Сассексами. И намереваются посетить Балморал только после того, как Меган и Гарри отбудут домой в Виндзор. Между семьями принцев сложились напряженные отношения. Масла в огонь, как утверждают королевские комментаторы, добавило недавнее публичное заявление Гарри о том, что они с женой намерены завести «максимум двух детей» в целях защиты окружающей среды. При этом у Уильяма и Кейт детей, как известно, трое. Герцог и герцогиня Кембриджская сочли это за личный выпад. Кроме того, Кейт обиделась на Меган, которая заявила, что не хочет показаться «хвастливой», красуясь на обложке журнала Vogue, предпочтя, чтобы вместо нее там расположились снимки 15 других женщин, которые «изменили мир». При этом фотография самой Миддлтон украшала обложку этого издания в 2016 году. Впрочем, не чуралась этого и ныне покойная свекровь обеих герцогинь — принцесса Диана. Ее снимки публиковались Vogue неоднократно: три раза при ее жизни и один раз после смерти — в 1997 году.

Если все же ситуация сложится так, что внуки королевы со своими женами окажутся в Балморале одновременно, им будет довольно легко избегать встреч друг с другом. В огромном замке имеется 52 спальни. Кроме того, Кейт и Уильям с тремя детьми скорее всего остановятся в коттедже, расположенном на территории замка. Там принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут чувствовать себя свободнее и ближе к природе.

Еще одной проблемой для королевы стал конфликт между ее 98-летним мужем принцем Филиппом и бывшей невесткой Сарой Фергюсон. Елизавета пригласила Сару, которая официально развелась с принцем Эндрю в 1996 году, но сохранила титул герцогини Йоркской, погостить в Балморале. Сара и Эндрю прибыли в замок по отдельности. Герцогине выделили небольшой домик на территории поместья. Приглашение в Балморал подогрело слухи о том, что Сара и Эндрю, которые дружески общаются все эти годы, восстановили отношения и могут повторно сыграть свадьбу. Однако, как сообщает издание Daily Mail, Фергюсон пришлось досрочно покинуть Балморал и вернуться в Лондон. Это произошло после того, как в резиденцию раньше, чем ожидалось, прибыл принц Филипп. Герцог Эдинбургский, который терпеть не может экс-невестку и, в отличие от королевы, не желает ее прощать после скандального развода с его сыном, заявил, что не собирается «оставаться с ней под одной крышей». Он испытывает к Саре чувство глубокой ненависти за то, что она «публично унизила королеву и королевскую семью». За все эти годы Филипп лишь однажды согласился терпеть рядом с собой герцогиню Йоркскую — на прошлогодней свадьбе своей внучки (а ее младшей дочери) — принцессы Евгении.

Сара Фегюсон, фактически расставшаяся с мужем в 1992 году, до оформления развода часто появлялась в обществе посторонних мужчин, провоцируя слухи о своей супружеской неверности. В августе 1992-го ряд СМИ опубликовал пляжные снимки герцогини и техасского миллионера Стива Уайета. На фото Сара лежала в шезлонге топлес, а Стив облизывал пальцы ее ног. Это вызвало настоящую сенсацию. Когда фотографии появились в прессе, Сара как раз гостила в Балморале. Разъяренный принц Филипп ворвался к ней, потрясая стопкой газет. Герцогине в королевской семье был объявлен бойкот. А вскоре стало известно, что они с Эндрю расходятся.

Сара Фергюсон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Эндрю перепутал свои дочерей, публично унизив принцессу Беатрис в день ее рождения.

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