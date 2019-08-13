- 19:59 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса
- 19:42 Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло
- 19:29 Сергей Бабкин превратился в женщину
- 19:22 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:21 В Одессе «накрыли» земельных мошенников и рейдеров
- 19:20 НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария
- 19:02 Задолбало: Повалий опровергла выступления в Крыму и грозит судом
- 19:01 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:00 «Однажды в… Голливуде» с Питтом и Ди Каприо и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:53 Зеленский ушел из бизнеса: СМИ рассказали, кому достались компании президента
- 18:50 93-летнюю королеву Елизавету «застукали» за экстремальным занятием
- 18:23 У Зеленского объяснили отставку Безсмертного тем, что для Минска формируют "наиболее эффективную команду"
Задолбало: Повалий опровергла выступления в Крыму и грозит судом
Известная украинская певица Таисия Повалий, анонсировавшая юбилейный концерт в Киеве во Дворце «Украина», отреагировала на скандал вокруг ее персоны. Артистку возмутили публикации в СМИ о том, что она «сбежала» в Россию, выступала в Крыму и поздравляла крымчан с Днем России. По этому поводу она написала гневный пост в Instagram, в котором не выбирала выражений.
«Задолбало! Сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не „убегаю“, а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине», — возмутилась Повалий.
Певица не намерена отказываться от концерта и обещает обратиться в суд, хотя ей очень «не хочется тратить на это время».
Стоит отметить, что в 2014 году муж и продюсер Повалий Игорь Лихута подтверждал ее участие в фестивале «Пять звезд» в Ялте.
«Мы не воюем, у нас нет слова «война «, у нас есть определенные проблемы, на определенной территории. Мы артисты, нас приглашают на фестиваль. У нас в стране, к сожалению, ничего не проходит. Мы решили принять приглашение. Таисия — артистка, она поет для людей », — цитировал Игоря Лихуту сайт ivona.bigmir.net.
Напомним, Таисия Повалий последние пять лет не выступала в Украине. Зато она была частой гостьей на кремлевских концертах, активно гастролировала в РФ. Недавно она объявила дату юбилейного концерта на главной государственной площадке страны — Дворце «Украина». Его директор Роман Недзельский заявил, что переговоры с артисткой по этому поводу не велись, необходимые договора не подписаны. Тем не менее на шоу уже продаются билеты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!