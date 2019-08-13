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Шоу-бизнес

Задолбало: Повалий опровергла выступления в Крыму и грозит судом

19:02 13 августа 2019 122
Таисия Повалий
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица Таисия Повалий, анонсировавшая юбилейный концерт в Киеве во Дворце «Украина», отреагировала на скандал вокруг ее персоны. Артистку возмутили публикации в СМИ о том, что она «сбежала» в Россию, выступала в Крыму и поздравляла крымчан с Днем России. По этому поводу она написала гневный пост в Instagram, в котором не выбирала выражений.

«Задолбало! Сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не „убегаю“, а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине», — возмутилась Повалий.

Певица не намерена отказываться от концерта и обещает обратиться в суд, хотя ей очень «не хочется тратить на это время».

Стоит отметить, что в 2014 году муж и продюсер Повалий Игорь Лихута подтверждал ее участие в фестивале «Пять звезд» в Ялте.

«Мы не воюем, у нас нет слова «война «, у нас есть определенные проблемы, на определенной территории. Мы артисты, нас приглашают на фестиваль. У нас в стране, к сожалению, ничего не проходит. Мы решили принять приглашение. Таисия — артистка, она поет для людей », — цитировал Игоря Лихуту сайт ivona.bigmir.net.

Напомним, Таисия Повалий последние пять лет не выступала в Украине. Зато она была частой гостьей на кремлевских концертах, активно гастролировала в РФ. Недавно она объявила дату юбилейного концерта на главной государственной площадке страны — Дворце «Украина». Его директор Роман Недзельский заявил, что переговоры с артисткой по этому поводу не велись, необходимые договора не подписаны. Тем не менее на шоу уже продаются билеты.

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