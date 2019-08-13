Во Дворце «Украина» открестились от концерта Повалий

Шоу-бизнес

Руководство главной государственной концертной площадки страны — Дворца «Украина» отреагировало на анонсированный концерт Таисии Повалий, которая после аннексии Крыма и войны на Донбассе выступает в России. Певица опубликовала в социальных сетях приглашение на юбилейный концерт в Киеве в честь 55-летия, открылась продажа билетов.

Генеральный директор «Украины» Роман Недзельский в комментарии Укринформ заявил, что «контрафактная» реклама и реализация билетов на этот концерт являются спланированной провокацией против дворца с целью его дискредитации. Он отметил, что со стороны артистки не велись переговоры о концерте и не подписан договор.

«На сегодня никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетные ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца „Украина“, цель которой — дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ „Украина“ и его коллектива», — заявил Недзельский.

Он подчеркнул, что деятельность дворца «Украиина» базируется на государстренной политике. Поэтому обвинения в адрес и самого учреждения, и его коллектива безосновательны. Недзельсткий советует менеджменту артистки сначала ответить на возникнувшие у украинцев вопросы.

«Менеджменту Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока, агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которой втянули коллектив дворца „Украина“, спрятавшись за афишей Повалий», — заключил Недзельский.

Напомним. После 2014 года Таисия Повалий, поддерживающая партию Януковича, выступает в России. Она является частой гостье на концертах в Кремле, поздравляла крымчан в Ялте с Днем России после аннексии полуострова.

Сейчас артистка готовится к особенному концерту в Киеве и набирается сил на отдыхе в Испании, где они с мужем приобрели дом. Повалий публикует фото в Сети, порой пугая поклонников своим видом.

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