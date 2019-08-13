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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин превратился в женщину (фото, видео)

19:29 13 августа 2019 49
Сергей Бабкин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец и музыкант Сергей Бабкин, который успевает не только заниматься творчеством, но и трепетно заботиться о новорожденном сыне, удивил очередным экспериментом. Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото в неожиданном образе. На нем Сергей позирует в женском платье, колготках в сеточку, парике, белых кедах и очках с красными стеклами. Такой певец увидел известную российскую певицу. «Надежда Бабкина», — коротко написал он под фото.

Затем он опубликовал забавное видео, в котором его артистка дает интервью и рассказывает о волнении перед выходом на сцену, пародируя манеру многих певиц.

Подписчиков повеселило видео Бабкина. Они отмечают, что в этом образе он больше похож на участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала забавный ролик, в котором она станцевала с вениками по дороге в баню.

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