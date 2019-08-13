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По дороге в баню: Настя Ивлеева повеселила сеть забавными танцами с вениками (видео)
Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, удивившая недавно кардинальной сменой имиджа, снова удивила подписчиков. Она опубликовала в Instagram забавный ролик. Под видео 28-летняя Настя сообщает, что идет в баню. Она прикрыла тело простыней, надела специальную шапку, а на грудь повесила веники.
Перед банными процедурами она решила повеселиться и прошлась по улице, танцуя.
Подписчики назвали это видео заразным. Пишут в комментариях, что оно поднимает настроение и заставляет повторять движения.
Пока Настя может демонстрировать свои танцы где угодно, только не на территории Украины. Ивлеевой запрещен въезд на территорию страны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывшего коллегу Ивлеевой ведущего и путешественника Антона Птушкина задержали на венгерской границе.
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