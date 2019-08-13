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Украина

Организаторы Марша защитников Украины договорились с Офисом президента и перенесли начало акции

23:23 13 августа 2019 62
парад марш
Инф. «ФАКТОВ»

Марш защитников Украины 24 августа, который должен заменить отмененный военный парад, будет разведен во времени с государственными мероприятиями на Майдане при участии президента.

Организаторы марша сообщили, что добились встречи с представителями президентского Офиса и согласовали новое время для неофициального мероприятия.

Марш решено начать в 11.00, чтобы к тому моменту на Крещатике и Майдане уже завершилась торжественная программа и с улицы убрали заграждения. Сбор участников марша назначен на 10:00.

Оргкомитет Марша защитников Украины подчеркивает, что мероприятие будет не только не аффилировано с действующей властью, но и в принципе аполитическое. Маршрут прохождения марша остается неизменным: парк Тараса Шевченко, бульвар Шевченко, Бессарабская площадь, улица Крещатик, Майдан Независимости.

Киевский Марш защитников будет не единственным неформальным мероприятием в День Независимости. Свой марш решили провести ветераны во Львове. Городской марш пройдет от Лычаковского кладбища, где хоронят погибших героев, по улице Лычаковской через военный госпиталь и завершится возле гарнизонного храма Петра и Павла.

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