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На родине Зеленского спасли ребенка, застрявшего головой в оконной решетке (видео)
Во вторник, 13 августа, в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области пожарные спасли ребенка, голова которого застряла в оконной решетке.
Об этом сообщили в областном управление ГосЧС.
Уточняется, что примерно в два часа дня спасатели получили сообщение о том, что семилетний ребенок не может вытащить свою голову из оконной решетки квартиры, которая находиться на первом этаже в доме по улице Эдуарда Фукса.
Прибыв на место, сотрудники 12 пожарно-спасательной части с помощью гидравлического инструмента разжали металлическую решетку и достали ребенка.
Затем они передали мальчика медикам, которые осмотрели его и оказали помощь. Впоследствии врачи констатировали, что жизни и здоровью юного криворожанина 2013 года рождения ничего не угрожает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в поселке Новотроицкое Херсонской области в ловушке на детской площадке оказался мальчик шести лет. Ребенок увидел отверстие в металлическом навесе, просунул туда голову, а выбраться обратно уже не смог. Его также освобождали спасатели, которых вызвала жительница дома.
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