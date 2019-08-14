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Украина

Оперировали шесть часов: херсонские врачи спасли ребенку практически полностью оторванную руку

1:55 14 августа 2019 9
Операция
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 11 августа, в Херсоне медики провели уникальную операцию — спасли ребенку руку, которая держалась буквально на клочьях кожи. Об этом написал на странице в Facebook глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

«Наши херсонские врачи сделали настоящее чудо и действительно самоотверженный поступок», — пишет он.

Автор поста уточняет, что отдыхая с родителями на реке, 15-летний Илья получил ужасную травму: в результате удара все нервно-сосудистые сплетения правой руки были разорваны, кости переломаны, а сама рука, как сообщается, держалась буквально на клочьях кожи.

Не теряя времени, родители бросились в Херсонскую детскую областную клиническую больницу с надеждой, что хирурги будут на месте даже в выходной день.

Сразу по прибытию юного пациента медики приступили к работе, пригласив на помощь коллег из других медучреждений.

«Шесть часов операции — и Илья снова полноценный человек! Руку подростку сохранили, состояние мальчика стабильное.

От всех херсонцев и жителей нашей области хочу поблагодарить за прекрасную и своевременную помощь наших замечательных профессионалов", — пишет глава облсовета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе победитель «Игр непокоренных» Александр Белобоков, которому врачи пришили кисть левой руки после тяжелой травмы, решил судиться с врачами, так как был недоволен тем, что они предали огласке медицинскую тайну и нанесли ему моральный ущерб.

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