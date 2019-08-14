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Вилли Токарева «кинули» на 27 тысяч долларов: стала известна одна из причин скоропостижной смерти певца
Незадолго до смерти музыкант Вилли Токарев пережил сильнейший стресс, от которого не смог оправиться и который мог послужить одной из причин его смерти. Об этом в интервью изданию «Собеседник» заявил близкий друг шансонье Владимир Михайлов.
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По его словам, в Москве Вилли Токарев столкнулся с аферистами. Они убедили его приобрести уникальный усилитель звука для музыкальной студии. Ее шансонье организовал в собственной квартире в центре российской столицы. За оборудование музыкант заплатил 27 тысяч долларов.
«За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе», — заявил Михайлов.
Токарев обращался за помощью к Михайлову. Он просил, чтобы тот постарался найти обманувших его людей. Музыкант хотел, чтобы ему вернули хотя бы половину денег. С учетом, что в последнее время он жил небогато, сумма, которую певец отдал мошенникам, оказалась достаточно серьезной и сильно ударила по его бюджету. К сожалению, деньги вернуть не удалось.
По словам Михайлова, исполнитель скончался после борьбы с раком. В начале июня он обратился к врачам в Нью-Йорке, которые после обследования дали ему месяц жизни — так, собственно, и вышло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева стало известно 4 августа. Ему было 84 года.
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