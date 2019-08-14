Мир

Очень хороший наркоз: мужчина во время операции вдохнул в себя зубные протезы

В Великобритании бывший электрик, давно вышедший на пенсию, провёл целых 8 дней с зубными протезами, которые застряли у него в горле. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что несчастный мужчина непроизвольно вдохнул их, когда находился под общим наркозом во время проведения хирургической операции по удалению доброкачественного новообразования из желудка. Зубные протезы состояли из металлического моста и трех коронок.

Но уже через шесть дней после операции он обратился в ту же самую в больницу с жалобами на трудности с проглатыванием, боль и кровь во рту.

Его осмотрели те же самые медики, которые вновь проявили чудеса диагностики и ничего не обнаружили, отправив пациента домой с рецептом на антибиотики. Через два дня он поступил в эту больницу в третий раз с теми же самыми симптомами и заявил, что не покинет медицинское учреждение до тех пор, пока ему не поставят диагноз. Только после этого провели рентгеновское исследование, которое и показало, что у него в районе голосовых связок застряли зубные протезы. Радиолог, который увидел снимок первым, был по-настоящему шокирован, ведь ничего подобного в своей карьере он ранее не наблюдал.

А вот другие врачи из того же самого медицинского учреждения припомнили, что у них и раньше отмечались случаи вдыхания зубных протезов пациентами после анестезии. Естественно, что мужчину вновь уложили на операционный стол, на этот раз была использована местная анестезия, и в ходе не очень сложной операции инородный предмет из горла был успешно удален.

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