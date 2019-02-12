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В Британии ребенка вынули из утробы матери для операции и вернули обратно
Врачи Великобритании провели незаурядную операцию, во время которой вынули ребенка из материнской утробы, чтобы прооперировать, и поместили обратно. Родиться ребенок должен в апреле, пишет издание The Mirror.
Мать еще не родившегося, но уже прооперированного малыша — жительница города Бернем, ее зовут Бетан Симпсон. Забеременев, она проходила регулярные медосмотры.
На пятом месяце беременности при проведении УЗИ врачи увидели у плода отклонения. Дальнейшее, более детальное обследование показало: у ребенка имеется расщепление позвоночника. При данном нарушении спинной мозг плода развивается неполноценно.
Бетан Симпсон рассказала, что, диагностировав у ее ребенка аномалию, медики сообщили ей о трех возможных вариантах дальнейшего развития событий.
«Нам предложили не вмешиваться в ход беременности, прервать ее или воспользоваться новым методом — прооперировать ребенка до момента рождения. Мы согласились на операцию», — поделилась британка.
Проведение операции было запланировано только после тщательной проверки состояния женщины и ее плода. Симпсон четвертой женщиной в Великобритании, которая прошла такую терапию. Во время операции, после того, как ребенок был извлечен из чрева матери, хирурги провели восстановление спинного мозга, после чего поместили его обратно. В материнской утробе ребенок теперь пробудет до момента родов.
Операция прошла успешно. «К сожалению, 80 процентов детей в Англии умирают после того, как их родители узнают о заболевании», — отметила Симпсон. Она призвала матерей не пугаться диагноза о расщеплении позвоночника, поскольку, по ее мнению, методы лечения очень изменились.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подобный случай имел место и в США: в городе Льюисвилл (штат Техас) родилась девочка, которую до этого уже вынимали из утробы матери для проведения жизненно необходимой операции.
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