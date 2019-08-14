Маковея или Медовый спас: красивые открытки, картинки и поздравления

Украина

В среду, 14 августа, православные христиане в Украине отмечают Медовый Спас.

В народе этот день именуется Первый Спас, также он имеет и другие названия — Спас Маковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. Этот праздник приурочен к окончанию лета, сбору урожая мака и первых медовых сот. Именно с Медового Спаса было разрешено освящать и есть мед, готовить угощения с маком. Также в этот период святили водоемы, колодцы и купались в реках последний раз в году. А семена мака использовали для освящения дома от сглаза и нечистой силы.

По традиции, мы публикуем оригинальные поздравления в стихах и в прозе с праздником.

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!



Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!





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Поздравляю со Спасом Медовым,

Быть желаю веселым, здоровым.

Пусть медок помогает от хвори,

Ну, а Спас охраняет от боли.



Искупайтесь в колодце свяченом,

Пока Спас не случился Моченый.

Пусть прощаются ваши проступки.

Поднимай же, за Спас, меда кубки.









З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!



Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!









Наступает Спас медовый,

Значит лето на исходе,

Скоро осень и по новой

Убирать все в огороде.



Ты отведай меда ложкой,

Улыбнись погоде ясной,

Теплых дней уже немножко,

Так не трать их понапрасну.



В этот праздник самый сладкий

Повторять отнюдь не лень:

Пусть все в жизни будет гладко.

И не только в этот день.







З Першим Спасом вітаю

Нині від душі тебе.

Відчути бажаю святість

Цього великого дня.



Нехай Господь береже від горя,

Бід, зневіри та образ.

Віра буде нехай лише сильною,

Непорушною, як топаз.



Ніколи не падай духом,

Не тужи, не забувай.

Попроси у Бога сили,

Йому серце відкривай.







Мишки очень любят мед —

Он на пользу им идет.

Мишки здоровые и сильные —

Шубки носят очень стильные.



Хочешь быть большим, как мишка

Из мультфильма или книжки —

Уплетай побольше меда:

Ложки две или колоду!



Вот и все — в поэзии я пас.

Готовьте ложки —

К вам идет медовый спас!









В церкві людно, Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!



З Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово «війна».



Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.



Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!







Медовий ранок і спас настає,

Маком і медом усіх пригощає.

Нехай же медовими стануть дні

І не порожніють у Вас гаманці.



Нехай Маковей Вам дарує здоров'ям,

І щедрість рідних Вам станемо підмогою.

Хай життєвий шлях завжди буде гладким,

Так пригощайте ж нас медиком солодким.



Сладкий день, веселый день,

Собирать медок не лень,

Пчелка озорно жужжит,

Веселиться всем велит.



Праздник нынче на дворе,

Вот уж радость детворе.

Лето, солнце и жара,

Первый спас, кричи «Ура»!



С медовым спасом поздравляю,

Сладких дней тебе желаю.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об Ильином дне — празднике, который православные отмечали 2 августа.

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