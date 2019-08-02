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День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником
2 августа — праздник Ильин день. Этот праздник пришел к нам из глубины веков и чудным образом влился в христианство. Напомним, первый храм, построенный в Киеве при князе Игоре, носил им пророка Ильи. А святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой отмечается 24 июля, построила храм пророка Ильи у себя на родине, в селе Выбуты.
После Ильина дня сильнее замечается, как день становится короче, а вечера прохладнее. Впереди — сбор урожая и скоро наступит осень.
По традиции, мы публикуем оригинальные поздравления в стихах и в прозе с праздником. А также хотим поздравить всех мужчин, которых нарекли Ильей, с их именинами.
Август светом озаряет,
Прочь с души сгоняя тень,
Ее светом наполняет,
Светлый праздник — Ильин день!
Позволь же мне тебя поздравить,
И промолвить пару слов,
Светлой радости оставить
На много будущих годов!
Просто будь счастливым, добрым,
Побеждай любой порок,
Будь прекрасным, сильным стойким,
Как великий Илия-пророк!
Ілля — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться, Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
Святым пророком был Илья,
В молитве дождь просил у Бога,
Предшественником был Христа,
Великим стал пророком.
Желаю счастья и добра,
Любви, тепла в сердцах и мира,
Чтоб Божье Слово вам всегда
Плод в жизни приносило.
Плод духа: радость, мир, любовь,
Долготерпение и благость.
Пусть наполняет вера вас,
Праведность и святость!
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
В праздник, в День Ильи пророка,
Я желаю благ земных,
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
В Ильин день гони печаль!
Праздник славного пророка
Унесёт все беды вдаль
Сильным дождевым потоком!
Пусть подарит чистоту,
Свежесть мысли и стремление,
Как стремится в темноту
Луч надежды и прозрения.
Как всегда приходит в срок
Славный наш Илья-пророк.
Первый сноп уж виден в поле,
Школьников готовят к школе,
Лета близится конец —
Не грусти, коль молодец.
Встреть Илью без сожаленья,
Помни Божье повеленье.
Подробно о празднике Ильи-пророка читайте в материале «ФАКТОВ»: «Пророка Ильи: что нельзя делать в этот праздник».
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