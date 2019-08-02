День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником

Украина

2 августа — праздник Ильин день. Этот праздник пришел к нам из глубины веков и чудным образом влился в христианство. Напомним, первый храм, построенный в Киеве при князе Игоре, носил им пророка Ильи. А святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой отмечается 24 июля, построила храм пророка Ильи у себя на родине, в селе Выбуты.

После Ильина дня сильнее замечается, как день становится короче, а вечера прохладнее. Впереди — сбор урожая и скоро наступит осень.

По традиции, мы публикуем оригинальные поздравления в стихах и в прозе с праздником. А также хотим поздравить всех мужчин, которых нарекли Ильей, с их именинами.

Август светом озаряет,

Прочь с души сгоняя тень,

Ее светом наполняет,

Светлый праздник — Ильин день!

Позволь же мне тебя поздравить,

И промолвить пару слов,

Светлой радости оставить

На много будущих годов!

Просто будь счастливым, добрым,

Побеждай любой порок,

Будь прекрасным, сильным стойким,

Как великий Илия-пророк!

Ілля — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться, Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

Святым пророком был Илья,

В молитве дождь просил у Бога,

Предшественником был Христа,

Великим стал пророком.

Желаю счастья и добра,

Любви, тепла в сердцах и мира,

Чтоб Божье Слово вам всегда

Плод в жизни приносило.

Плод духа: радость, мир, любовь,

Долготерпение и благость.

Пусть наполняет вера вас,

Праведность и святость!

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.





В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

В Ильин день гони печаль!

Праздник славного пророка

Унесёт все беды вдаль

Сильным дождевым потоком!

Пусть подарит чистоту,

Свежесть мысли и стремление,

Как стремится в темноту

Луч надежды и прозрения.

Как всегда приходит в срок

Славный наш Илья-пророк.

Первый сноп уж виден в поле,

Школьников готовят к школе,

Лета близится конец —

Не грусти, коль молодец.

Встреть Илью без сожаленья,

Помни Божье повеленье.

Подробно о празднике Ильи-пророка читайте в материале «ФАКТОВ»: «Пророка Ильи: что нельзя делать в этот праздник».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о дне памяти святого равноапостольного князя Владимира и празднике Крещения Руси.

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