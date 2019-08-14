Деньги

Пенсия «не выходя из дома»: стало известно, когда пенсионеров избавят от необходимости хождения по инстанциям

В июле Кабмин активизировал внедрение онлайн-инструментов для оказания различного рода услуг, среди которых запуск системы Е-пенсия. Но, несмотря на то, что портал уже запущен, система пока что полноценно не работает, пишут «Донецкие новости».

Еще одним важным нововведением стало принятие 17 июля правительством постановления, которым вводится система электронного межведомственного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения граждан. Постановление определяет, что суть новой системы — в налаживании обмена информацией между различными государственными информресурсами.

Так, вместо того, чтобы требовать документы с информацией у граждан, органы Пенсионного фонда, будут требовать ее у других государственных органов, которые ведут государственные реестры.

К таким относятся Государственный реестре физических лиц-плательщиков налогов (паспорт, идентификационный код; паспортные данные — для тех, кто отказался от идентификационного кода), Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (данные о браке, рождении, происхождении, изменение имени, другие акты гражданского состояния), Централизованный банк данных по проблемам инвалидности (данные о лицах с инвалидностью).

Также в перечень включены Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (сведения о лицах, имеющих льготы по социальному признаку), реестры данных о детях дошкольного, школьного возраста и учащихся, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (о получении такими детьми и учениками дошкольного и общего среднего образования); реестры территориальных общин (данные о месте жительства/пребывания лица с указанием адреса жилья/места пребывания).

Постановление правительства однозначно запрещает работникам органов Пенсионного фонда требовать у граждан документы с данными, которые могут быть получены ими из вышеперечисленных ресурсов. Запрос о таких данных должен быть удовлетворен органами, ведущими эти ресурсы, в течение трех дней с момента его получения.

Существует три исключения из этого правила, то есть, когда работники могут требовать эти документы:

когда такие сведения отсутствуют;

содержат расхождения в соответствующей информационной системе;

лицо не предоставило согласия на получение и обработку его персональных данных из определенной информационной системы.

Но обещанного «избавления» граждан от необходимости собирать справки можно ожидать в самом лучшем случае 17 октября 2019 года — именно в этот день наберет свою силу постановление Кабинета министров (ровно три месяца со дня его принятия). Кроме того, в дальнейшем планируется запуск мобильного приложения, через которое можно будет получать все вышеперечисленные пенсионные услуги.

Пока же справки собирать придется самостоятельно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что входит в пенсионный стаж, какими документами его можно подтвердить и даже как можно рассчитать свою будущую пенсию.

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