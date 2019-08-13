Украина

Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

В Украине в настоящее время зарегистрировано более 11 миллионов пенсионеров, и количество их постоянно увеличивается. Чтобы новому пенсионеру начать получать выплаты и подтвердить пенсионный стаж, нужны несколько документов.

Прежде всего, это трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из госархивов. Об этом пишет ресурс finance.ua.

Издание напоминает, что согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:

срочная служба в армии, уход за ребенком-инвалидом, воинская (не срочная) служба, отпуск по беременности и родам,

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, срочная альтернативная (не воинская) служба, пребывание на фронте или участие в боевых действиях,

инвалидность ввиду несчастного случая на производстве или профзаболевание,

исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа,

срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице.

Напомним, что при желании украинцы могут рассчитать свою примерную пенсию. Данная формула состоит из трех переменных: средней зарплаты за три прошедших года — ее нужно умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

На сегодняшний день первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в команде президента Владимира Зеленского обещают провести жесткую верификацию всех пенсий и проверить всех пенсионеров.

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