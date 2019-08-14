В Украине изменятся правила кредитования: какие новшества нас ожидают

Деньги

Ни для кого не секрет, что механизм кредитования в Украине далек от совершенства. Проблема не только в высоких процентных ставках и скрытых дополнительных платежах, но и в явном мошенничестве некоторых финансовых учреждений. Поэтому главный финансовый регулятор решил вмешаться в сложившуюся ситуацию с целью защитить клиентов от недобросовестных банкиров.

Стоит отметить, что еще два года назад был принят Закон «О потребительском кредитовании», который обязал финучреждения быть честными с потребителями своих услуг и раскрывать информацию об условиях кредитов, сообщать их реальную стоимость и прочее, однако не предусмотрел никаких санкций за невыполнение таких обязательств. В результате в Украине сложилась ситуация, когда большая часть финансовых учреждений игнорирует данный закон и искажает информацию о стоимости своих услуг, что нередко приводит к возникновению конфликтов. При этом та часть финучреждений, которая пытается быть честной со своими клиентами и раскрывает всю информацию о стоимости услуг, клиентов теряет.

Проведенные Агентством США по международному развитию (USAID) исследования показали, что, несмотря на запрещенную законом рекламу беспроцентных кредитов, каждый десятый рекламный материал предлагает предоставить кредит под 0% или по близкой к нулю ставке. В USAID также отметили, что в документах, которые предоставляются клиентам финансовых учреждений, реальную годовую процентную ставку и общую стоимость кредита для потребителя очень часто не указывают, а также неправильно озвучивают ее в процессе консультаций.

«Консультанты называют размер номинальной ставки, которая, как правило, низкая — 0,01%, но „забывают“ упомянуть о значительных комиссиях за выдачу кредита и о месячных комиссиях, в результате которых реальная годовая процентная ставка может достигать 200% годовых и больше. Также распространенной остается запрещенная практика навязывания страховых полисов, когда заемщики не имеют возможности выбрать страховую компанию — ни одному „тайному покупателю“ не дали воспользоваться правом выбора страховой компании», — отмечается в официальном отчете USAID.

На днях в Национальном банке Украины состоялся круглый стол с представителями финансового сектора для обсуждения внедрения новой концепции защиты прав потребителей финансовых услуг, которая ранее была предложена для общественного обсуждения. Представители Нацбанка признали несовершенство ныне существующей кредитной системы в стране, обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу.

«Обманчивая реклама, скрытые комиссии позволяют банкам в краткосрочной перспективе получить прибыль, однако в долгосрочной — разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем обязать банки раскрывать информацию на их сайтах и в рекламе. Такое регулирование необходимо для выравнивания информации, которую получает гражданин о финансовой услуге, и призвано способствовать конкуренции в банковской системе», — заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она подчеркнула, что перед подписанием договора потребитель должен четко осознавать основные условия получения и пользования финансовой услугой и иметь возможность легко сравнить предложения различных банков. В перспективе это будет побуждать граждан пользоваться и другими финансовыми услугами и уменьшит количество проблемных кредитов.

В свою очередь глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор планирует построить эффективную систему защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования. От качественно выполненной нашей работы выигрывают все — и потребители, и финансовые организации, которые смогут еще активнее продвигать свои услуги для удовлетворения потребностей своих клиентов», — заявил Яков Смолий.

По его словам, полноценно функция защиты прав потребителей должна заработать в начале 2020 года.

Кстати, недавно на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) был опубликован для обсуждения новый законопроект по предоставлению финучреждениями кредитных услуг гражданам Украины. Причиной появления этого законопроекта стало большое количество жалоб от украинцев, которые воспользовались услугой кредитования, а также большое количество нарушений финансового закона со стороны кредитных организаций, предоставляющих такие услуги.

Законодательные изменения должны коснуться следующих моментов:

Максимальная сумма штрафа за просрочку оплаты по кредиту будет прописываться в договоре до предоставления услуги и станет фиксированной. Организации не будут иметь права потребовать с человека сумму больше той, что указана в договоре.

Изменятся правила оглашения типа кредита и процентной ставки, а так же метод ее расчета и изменения. Индекс для расчета ставки будет согласован со всеми нормами Гражданского кодекса Украины.

Организации должны будут в обязательном порядке прописать в договоре с заемщиком информацию о всех последствиях несвоевременного погашения платежа (сумма штрафа, процентная ставка и другие платежи).

Максимальная сумма компенсации, в случае нарушения заемщиком условий договора, будет прописана в гривнях и станет фиксированной.

Когда данный законопроект будет рассмотрен парламентом, пока не ясно, однако желание регулятора навести порядок в сфере кредитования вызывает интерес и одобрение. Ведь кредитными услугами пользуются миллионы украинцев.

Предлагаемые Нацбанком новшества в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг активно обсуждаются в экспертной среде. Свое мнение о том, чего простым людям ждать от новшеств, предлагаемых Нацбанком, «ФАКТАМ» высказал кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. Читайте об этом в следующем материале на сайте.

Стоит напомнит, что принятый ранее Закон «О потребительском кредитовании» четко обязывает кредитора предоставлять заемщикам полную информацию о стоимости кредита. Документом определен стандартный перечень сведений, которые должны содержаться в рекламе: максимальная сумма кредита, реальная годовая процентная ставка, максимальный срок, на который выдаются деньги, размер первого платежа по кредиту. Особо закон запрещает указывать в рекламе, что кредит может быть предоставлен без подтверждения кредитоспособности заемщика. Кроме того, запрещается рекламировать беспроцентные кредиты. Однако, как видим, далеко не все финансовые учреждения выполняют требования закона.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter