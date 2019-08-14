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Головкин — Деревянченко: где и когда пройдет бой
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) проведет бой за вакантный титул IBF в среднем весе против известного казахстанец Геннадия Головкина (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).
Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер, представители боксеров уладили все формальности и договорились о проведении поединка 5 октября на легендарной Madison Square Garden в Нью-Йорке.
К слову, по информации источника, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Головкин уже поставил свою подпись под контрактом, теперь дело за нашим соотечественником. У Деревянченко есть время до 4 сентября, чтобы сделать это, в противном случае будут назначены промоутерские торги.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 33-летний украинец должен встретиться в ринге с обладателем чемпионских титулов WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом (даже называлась дата и место проведения поединка — 26 октября на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе), но в итоге мексиканец отказался от идеи проведения этого боя, из-за чего и был лишен титула IBF.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер-нокаутер Сергей Богачук эффектно нокаутировал соперника в США.
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