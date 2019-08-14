25.14 / 25.42 28.03 / 28.45
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Головкин — Деревянченко: где и когда пройдет бой

12:11 14 августа 2019 42
Головкин — Деревянченко: где и когда пройдет бой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) проведет бой за вакантный титул IBF в среднем весе против известного казахстанец Геннадия Головкина (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).

Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер, представители боксеров уладили все формальности и договорились о проведении поединка 5 октября на легендарной Madison Square Garden в Нью-Йорке.

К слову, по информации источника, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Головкин уже поставил свою подпись под контрактом, теперь дело за нашим соотечественником. У Деревянченко есть время до 4 сентября, чтобы сделать это, в противном случае будут назначены промоутерские торги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 33-летний украинец должен встретиться в ринге с обладателем чемпионских титулов WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом (даже называлась дата и место проведения поединка — 26 октября на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе), но в итоге мексиканец отказался от идеи проведения этого боя, из-за чего и был лишен титула IBF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер-нокаутер Сергей Богачук эффектно нокаутировал соперника в США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер