- 12:38 Решил отомстить: в Киеве обезвредили рецидивиста, избившего и ограбившего следователя полиции
- 12:29 Знамение: в Кирилловке на небе увидели "Глаз Бога"
- 12:26 Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго: отменены выступления певца
- 12:24 Под Одессой мужчина застрелил жену и покончил с собой
- 12:15 Позывной "Бич": на Донбассе попрощались с погибшим бойцом "Азова"
- 12:12 15 августа украинцы смогут наблюдать Осетровую луну
- 12:11 Головкин — Деревянченко: где и когда пройдет бой
- 11:53 Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак попала в секс-скандал
- 11:43 В России проникший на кладбище медведь утащил покойника из могилы
- 11:43 Под Архангельском началась эвакуация населения из района ядерного ЧП с секретной установкой
- 11:40 Весь тираж дневников с картой Украины без Крыма уничтожили
- 11:36 «Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
15 августа украинцы смогут наблюдать Осетровую луну
Вечером в четверг, 15 августа, любители астрономии смогут наблюдать в небе Осетровую луну. Таким необычным термином именуют последнее летнее полнолуние. Следующая полная луна появится на небосклоне в сентябре.
Полную Луну увидеть можно будет приблизительно в 20.30. Сам момент полнолуния состоится в 15.29 по киевскому времени, и с этого момента Луна будет считаться убывающей.
Традиция давать особые имена всем полнолуниям зародилась у коренных жителей Северной Америки. Кроме «Осетровой луны» существовали названия «клубничная луна» (полнолуние в июне), а также медовая, громовая и винная луна.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие еще интересные явления можно будет наблюдать в августе и как правильно загадывать желание, наблюдая падающую звезду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…