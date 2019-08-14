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Общество и люди

15 августа украинцы смогут наблюдать Осетровую луну

12:12 14 августа 2019 77
полнолуние
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в четверг, 15 августа, любители астрономии смогут наблюдать в небе Осетровую луну. Таким необычным термином именуют последнее летнее полнолуние. Следующая полная луна появится на небосклоне в сентябре.

Полную Луну увидеть можно будет приблизительно в 20.30. Сам момент полнолуния состоится в 15.29 по киевскому времени, и с этого момента Луна будет считаться убывающей.

Традиция давать особые имена всем полнолуниям зародилась у коренных жителей Северной Америки. Кроме «Осетровой луны» существовали названия «клубничная луна» (полнолуние в июне), а также медовая, громовая и винная луна.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие еще интересные явления можно будет наблюдать в августе и как правильно загадывать желание, наблюдая падающую звезду.

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