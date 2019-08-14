Решил отомстить: в Киеве обезвредили рецидивиста, избившего и ограбившего следователя полиции

Происшествия

В Киеве грабитель-рецидивист, которого гуманный суд за кражу приговорил к условному сроку, угрожал следователю полиции и ее семье расправой, а также избил и ограбил женщину. Ранее суд в столице отправил под стражу без права выхода под залог семерых напавших на сотрудника отдела уголовной полиции.

Как сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, вся эта история началась зимой 2019 года, когда следователь занималась досудебным расследованием кражи, которую совершил житель Печерского района столицы. После того, как суд оставил его на свободе, 23-летний парень решил отомстить следователю, начав с шантажа и вымогания денег.

«В начале февраля 2019 года 23-летний рецидивист начал посылать следователю смс-сообщение с угрозами. В одном из телефонных разговоров он потребовал у женщины перевести ему 700 долларов США в качестве „моральной компенсации“, или же он расправится с родными полицейской. Напуганная женщина перевела необходимую сумму, но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома и, угрожая, ворвался в жилище и отобрал ювелирные украшения, причинив материальный ущерб на 14 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Через несколько месяцев молодчик вновь напал на следователя, отобрал у нее золотые украшения стоимость 17 тысяч гривен, а потом в очередном смс-сообщении потребовал от женщины две тысячи долларов.

Следователь обратилась в столичное управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Молодчика задержали, ему готовятся сообщить о подозрении по ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также планируется внесение данных в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских за сделанное замечание по поводу бутылки, выброшенной на дорогу. Правоохранители попали в больницу с тяжелыми травмами мозга, переломами костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter