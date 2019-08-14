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- 14:37 Рецепт ароматного грушевого варенья от известной телеведущей
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Рецепт ароматного грушевого варенья от известной телеведущей
Популярная ведущая информационной программы «Сегодня» Анна Панова поделилась секретом приготовления вкуснейшего грушевого варенья на молоке. Анна утверждает, что по вкусу оно напоминает ее любимую «сгущёнку».
— Мы с мужем не делаем из еды культ, — призналась «ФАКТАМ» ведущая канала «Украина». — Саша любит морковный кекс, рыбу в фольге и деруны в моем исполнении. Мы часто делаем простые салаты на итальянский манер — с рукколой, авокадо и тунцом. Особенно летом. И часто готовим вдвоем. Кстати, Саша большой поклонник моего грушевого варенья, рецепт которого хранится в нашей семейной кулинарной книге.
Анна призналась, что никогда не сидела на диетах. Но здорового питания старается придерживаться. К тому же держать форму ей помогают занятия в балетном зале.
Варенье из груш на молоке
Ингредиенты
1 кг спелых груш (желательно твердых сортов), 1 кг сахара, 1 л свежего коровьего молока — в идеале домашнего, 1 ч. ложка соды.
Приготовление
Очищаем груши от кожуры и сердцевины, и измельчаем. Добавляем сахар и варим час на медленном огне, регулярно помешивая. За это время груши должны пустить сок. Далее заливаем сладкую массу молоком, добавляем соду и доводим все до кипения. После закипания варим еще около 4−5 часов на медленном огне. Не забываем время от времени помешивать смесь, иначе она загустеет. Затем нужно всё немного остудить и взбить в блендере до однородности. Еще раз доводим до кипения на медленном огне и разливаем в стерильные баночки. Вкуснятина для уютного вечера с чаем готова!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.