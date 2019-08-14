25.16 / 25.44 28.04 / 28.47
Киев: +31
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине изменили порядок выплаты субсидий: что нужно знать

15:31 14 августа 2019 399
Монетизированные субсидии
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины на заседании в среду, 14 августа, утвердило новую редакцию Положения о порядке назначения жилищных субсидий. Напомним, ранее в партии «Слуга народа» анонсировали проведение верификации всех социальных выплат, общая сумма которых превышает 700 миллиардов гривен.

Суть новаций — получатель субсидии сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. В этом случае информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст финансовым учреждениям автоматически. Таким образом, льготники смогут получать субсидии в том же банке, где открыты их пенсионные счета.

С марта 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Тогда же Кабинет министров утвердил порядок проведения проверок получателей субсидий и других соцвыплат. Проверки начнут проводить с целью предоставления государственной помощи более адресно и только тем гражданам, которые в ней нуждаются. В частности, госорганы станут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение относительно выплат государственной помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер