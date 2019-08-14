Украина

В Украине изменили порядок выплаты субсидий: что нужно знать

Правительство Украины на заседании в среду, 14 августа, утвердило новую редакцию Положения о порядке назначения жилищных субсидий. Напомним, ранее в партии «Слуга народа» анонсировали проведение верификации всех социальных выплат, общая сумма которых превышает 700 миллиардов гривен.

Суть новаций — получатель субсидии сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. В этом случае информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст финансовым учреждениям автоматически. Таким образом, льготники смогут получать субсидии в том же банке, где открыты их пенсионные счета.

С марта 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Тогда же Кабинет министров утвердил порядок проведения проверок получателей субсидий и других соцвыплат. Проверки начнут проводить с целью предоставления государственной помощи более адресно и только тем гражданам, которые в ней нуждаются. В частности, госорганы станут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение относительно выплат государственной помощи.



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