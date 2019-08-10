Пенсионеров проверят: у Зеленского обещают жесткую верификацию всех пенсий

Украина

Партия «Слуга народа» планирует провести верификацию всех социальных выплат. Общее количество таких выплат составляет более 700 миллиардов гривен. Об этом рассказала новоизбранный депутат от партии Галина Третьякова, передает УНН.

«Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд — это 400 с лишним от всех социальных выплат — а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд — один из. В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом, о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм»,— объяснила она.

Третьякова рассказала, что она ранее уже входила ранее во все рабочие группы, которые занимались верификацией соцвыплат. В связи с этим она знает, что Министерство финансов Украины три года назад намеревалось создать департамент, который бы занимался верификацией.

«После этого у них там не вышла эта работа, по разным причинам, в том числе потому, что были нарушены функции, которые на законодательном уровне не определены — а значит там было замечено нарушение. Минфин отработал закон „О верификации“ (законопроект — Ред.), он был размещен на сайте Минфина, но даже не был внесен Кабинетом министров в Верховную Раду»,— сообщила депутат.

Также она добавила, что процедура верификации необходима. По ее результатам часть получателей пенсий могут лишиться выплат.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения проверок получателей субсидий и других соцвыплат. Проверки начнут проводить с целью предоставления государственной помощи более адресно и только тем гражданам, которые в ней нуждаются. В частности, госорганы станут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение относительно выплат государственной помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил о том, что до конца года возможно внедрение накопительной системы пенсий, для этого нужно только принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта.

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