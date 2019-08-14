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Не доехали на вызов: в Харькове пожарная машина провалилась под землю (фото)
В Харькове пожарная машина, спешащая на вызов, ушла правыми колесами под землю возле дома на Павловом поле. Ранее в Белгород-Днестровском Одесской области после ливня авто провалилось под асфальт.
Как сообщает UA:Харьков, спасатели получили сообщение о возможном пожаре в 9-этажном доме по улице Старицкого, 16. На место предполагаемого ЧП выехали две спецмашины, одной из которых самой потребовалась помощь.
К счастью, сообщение о пожаре в квартире оказалось ошибочным — у жителей дома просто подгорела пища, оставленная на плите.
Сообщается, что машина провалилась, когда пыталась подъехать к дому по тротуару. Из «плена» спасатели технику достали самостоятельно, но на место происшествия вызвали коммунальные службы, чтобы те разобрались с проблемой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт. Участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen, водителю которого удалось избежать глубокого «погружения».
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