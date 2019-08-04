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Происшествия

После ливня в Одесской области авто с пассажирами провалилось под землю: фото с места ЧП

15:16 4 августа 2019 327
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В Белгород-Днестровском Одесской области после сильного ливня, обрушившегося на регион в субботу, 3 августа, бурные потоки воды размыли дорогу на одной из улиц. В провал упала машина. Об этом сообщается в Facebook вгруппе «Типичный Аккерман, Белгород-Днестровский».

В ЧП, которое произошло на улице Еврейской, пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок — у всех травмы различной степени тяжести.

Напомним, 30 июля на Одессу обрушилась песчаная буря, город также оказался затопленным после сильного ливня.

Ранее сообщалось, что в Одессе прорвало канализацию возле пляжа и нечистоты сливаются прямо в море.

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