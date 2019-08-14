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Украина

Кровавое ДТП в Харькове: апелляционный суд принял решение по делу Зайцевой и Дронова

16:44 14 августа 2019 246
Геннадий Дронов и Елена Зайцева
Инф. «ФАКТОВ»

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении требования защиты Алены Зайцевой и Геннадия Дронова пересмотреть приговор, вынесенный им Киевским районным судом Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года.

Таким образом, оба фигуранта дела должны будут провести в колонии по 10 лет.

В сети появилось видео из зала суда.

Напомним, адвокат Зайцевой просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы и 2 лет без права вождения, а также назначить испытательный срок. Адвокат Дронова настаивал на полной невиновности подзащитного и просил отменить приговор суда первой инстанции и закрытия производства.

Как известно, в результате аварии с участием Зайцевой и Дронова погибло шесть человек, пятеро были травмированы.

Напомним, харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство по жалобе адвоката Сергея Перепелицы. Тот возмутился тем, что полиция не нашла состава преступления в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве, открытом по факту смертельного ДТП на улице Сумской с участием Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

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