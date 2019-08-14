Новые идеи дизайна ногтей: тренды от нейл-стилистов (фото)

Стиль жизни

Наверное, большинство мечтает о том, чтобы лето не заканчивалось. Оно дарит яркие жизнерадостные краски. И они не только в природе, но и на улицах городов. Немаловажное место в образе женщины занимает маникюр. Ухоженные ногти — визитная карточка каждой из нас. Ну, а красивый дизайн — аксессуар, который сродни украшениям. К такому мнению сегодня пришли ведущие игроки фэшн-индустрии. Потому сейчас на подиумах модели блистают не только нарядами от кутюрье, но и дизайном ногтей от лучших нейл-стилистов мира. Как говорится, красота должна быть во всем — в каждой детали. Новыми идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились ведущие нейл-стилисты из разных стран мира. Также они дали рекомендации на предмет того, для каких случаев уместен тот или иной декор ногтей.

— Теплые оттенки, такие как оранжевый, желтый, лимонный — тренд этого лета, — говорит нейл-стилист из Израиля Марина Кобганова. — А чтобы маникюр не казался слишком скучным, его можно украсить монохромной ручной росписью -- для большего контраста я выбрала чёрный цвет. С таким маникюром можно отправиться в путешествие в теплые страны.

В тренде – теплые оттенки. Они великолепно смотрятся с монохромной ручной росписью. Фото из альбома Марины Кобгановой

— Вы никогда не прогадаете с дизайном, если возьмете желаемый оттенок гель лака, изобразите в произвольной форме любое пятно и просто добавите чёрный или белый контур вокруг, — продолжает мастер. — Такой маникюр за счёт контраста никогда не останется незамеченным. Этот вариант больше повседневный, чем нарядный.

Такой маникюр, по словам нейл-стилиста, за счет контраста никогда не останется незамеченным. Фото из альбома Марины Кобгановой

— Легкое мерцание никогда не выходит из моды, — говорит Марина. — Вот и этим летом многие модницы выбирают спокойные оттенки, но, чтобы привнести изюминку в простой маникюр, я предлагаю добавить в любимый оттенок немного переливающихся блесток — крупных и мелких. На солнышке такие ногти смотрятся восхитительно!

Особенно эффектно легкое мерцание выглядит на солнце. Фото из альбома Марины Кобгановой

— Декорированный фольгированным серебристым гелем — такой ненавязчивый и в то же время изысканный дизайн подойдёт как для повседневной жизни, так и для выхода на светские или семейные мероприятия, — советует нейл-стилист. — Будет уместно этот маникюр сочетать и со спортивной одеждой, и со строгим образом ну и, конечно, с вечерним нарядом.

Изысканный дизайн с фольгированным серебристым гелем понравится многим модницам. Фото из альбома Марины Кобгановой

Чтобы ногти всегда были в идеальном виде, Марина Кобганова советует ограничить контакт с бытовой химией, пользоваться перчатками при уборке. Очень эффективна в уходе за руками, по ее мнению, парафинотерапия. И, конечно же, в косметичке у каждой женщины должны быть масло для кутикулы и крем для рук. Помимо декора ногтей, по мнению Марины Кобгановой, очень важно правильно выбрать форму ногтей. Она должна вам идти. Квадратная форма предпочтительна для обладательниц элегантных тонких пальцев. Если же они пухленькие, квадрат сделает их визуально грубоватыми. А вот овальные и круглые ногти идут практически всем. Длина ногтей, по словам нейл-стилиста, приветствуется сдержанная.

— В тренде — летний пейзаж, — рассказывает нейл-стилист из Парижа Ромина Чириак. - Пальмы, море и волшебный закат — это очень красиво. Торопитесь полюбоваться таким дизайном на своих ногтях. Лето скоро пройдет. Осенью тоже будет актуальна пейзажная роспись. Но это уже будет осенний пейзаж. К слову, ручная роспись сегодня очень ценится.

Пальмы и море ассоциируются с летним отдыхом. Фото из альбома Ромины Чириак

— Этот дизайн с камнями для экстравагантных девушек, которые предпочитают длинные ногти, — поясняет мастер. — Очень эффектно сочетание розового и желтого в пастельной палитре. Желтый и розовый сейчас на пике популярности. Декор кристаллами придает дизайну изысканность. При этом он уместен не только в праздничной обстановке, но и в будни. Многие клиентки просят украшать камнями даже ногти на ногах. Популярны и блестки, стразы и фольга. Актуальная форма ногтей — «балерина». Она ассоциируется с пуантами танцовщицы. Эта форма красива и элегантна, потому так по душе женщинам. Не стремитесь делать слишком сложный дизайн на коротких ногтях. Перегруженный декором дизайн не может претендовать на то, чтобы считаться элегантным. А в некоторых случаях он граничит с безвкусицей или даже таковой является. Длинные и короткие ногти требуют разного подхода в оформлении. То, что хорошо смотрится на длинных ногтях, на коротких может выглядеть нелепо.

По мнению нейл-стилиста, кристаллы на ногтях уместны и в будни. Фото из альбома Ромины Чириак

— Красный цвет — вне моды, вне сезонов, — продолжает Ромина. — Летние хиты — алый и неоново-красный оттенки. Осенью будут популярны более глубокие тона. Впрочем, у каждой из нас есть свой любимый оттенок. И это на уровне подсознания. К слову, красный делает женщину более молодой. Руки являются визитной карточкой каждой из нас. Их нужно беречь, о них необходимо заботиться. Регулярно увлажняйте их с помощью качественного крема, время от времени скрабируйте. А чтобы укрепить ногти, перед сном опустите их на минут пять в теплое оливковое масло. Эффект вас порадует. Такая ванночка показана и тогда, когда ногти слоятся.

По мнению нейл-стилиста, красный маникюр способен сделать женщину более юной. Фото из альбома Ромины Чириак

Ромина Чириак говорит, что для каждой женщины очень важно найти своего мастера, который делает маникюр качественно и способен предложить тот вариант дизайна, который ей идеально подойдет. Маникюр должен соответствовать стилю, роду занятий женщины. Только в этом случае можно достичь в образе гармонии. Дизайн ногтей актрисы, врача и топ-менеджера компании очень отличается. И это, согласитесь, закономерно. Однако современная нейл-индустрия предлагает возможности для самовыражения абсолютно всем женщинам, независимо от рода занятий. Важно найти свой стиль и постоянно его совершенствовать, следя за трендами. Это позволит быть вам стильной. «Все в наших руках, поэтому они должны быть в полном порядке», — говорила легендарная Коко Шанель. И с ней трудно не согласиться.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» нейл-стилист из Израиля Оксана Маценко рассказала о новых трендах в маникюре и педикюре.



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