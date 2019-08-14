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Украина

Меркель выступила с важным заявлением об отношениях с Россией

17:26 14 августа 2019 416
Ангела Меркель
Инф. «ФАКТОВ»

Условием возобновления сотрудничества стран ЕС с Россией является полная реализация Москвой свое части «минских соглашений». Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине 14 августа.

При этом она подчеркнула, что минские договоренности «необходимо реализовать».

«Минские договоренности необходимо реализовать … до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, которые бы мы хотели», — заявила Меркель.

В настоящее время Украина добивается проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия). С такой инициативой президент Зеленский выступил после гибели под Павлополем четырех украинских морпехов.

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