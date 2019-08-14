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Отрезал ухо и пытался снять скальп: под Одессой живодер на глазах у детей пытался расправиться с собакой
В Измаиле под Одессой произошло резонансное событие — неизвестный мужчина прямо на улице пытался снять скальп с бродячей собаки. Таким образом он, видимо, решил отомстить за лай в адрес его собственной собаки — маленькой болонки.
Все происходило на глазах у играющих на улице детей, сообщила жительница города Наталья Гашинская.
Пострадавшего пса удалось спасти — его оперативно доставили в клинику и зашили раны.
Пострадавшее животное
Личность садиста до сих пор не установили, однако, по словам женщины, он может жить неподалеку от места инцидента.
В настоящее время волонтеры готовятся обратиться в полицию, чтобы наказать виновника преступления по статье о жестоком обращении с животными. В соответствии с ней ему грозит до 3 лет лишения свободы.
«Я очень хочу, чтобы этот недочеловек ответил по закону. Понимаю, что сейчас это практически нереально и все же — может кто-то видел его и знает о ком идет речь. Ведь даже то, что человек гуляет с ножом белым днем, наталкивает на мысль об его неадекватности. И если он с такой легкостью режет живую плоть, не значит ли это, что завтра это будет человеческое тело? В любом случае о таких преступлениях нельзя молчать, о них надо кричать», — написала в сети Гашинская.
Напомним, 3 августа в Николаеве местный житель расстрелял из пистолета кота на глазах у детей из-за того, что кот зашел на территорию двора. Инцидент вышел на общегосударственный уровень — рассмотрение дела взял под контроль украинский политик.
А несколько ранее в Днепре объявили награду за поимку живодеров, которые отрезают котам лапы.
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