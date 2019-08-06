Убийство живодером кота в Николаеве: жена подозреваемого пыталась выкрасть труп животного (видео)

Происшествия

Жена подозреваемого в расстреле кота во дворе по ул. Скороходова, 56 в Николаеве мужчины пыталась украсть труп животного с пулевым ранением. Об этом сообщил Евгений Кушниренко — местный житель, который разместил информацию о произошедшем и обратился в полицию, пишет издание Новости N.

Евгений разместил также видео с камер наружного наблюдения во дворе, на которых видно, как женщина убегает с пакетом, в котором находится мертвый кот, в погоню за ней бегут люди.

«Таким образом, по всей видимости, она пыталась спасти своего мужа, от ответственности за убийство животного»,— делают вывод журналисты.

Напомним, 3 августа в Николаеве местный житель расстрелял из пистолета кота на глазах у детей из-за того, что кот зашел на территорию двора. Инцидент вышел на общегосударственный уровень — рассмотрение дела взял под контроль украинский политик.

В свою очередь, следователями Заводского отдела полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений», что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и жильцы дома. О результатах проверки по данному факту будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре за поимку живодеров, которые отрезают котам лапы, обещают большие деньги. А в Одессе дали реальный срок живодеру, который издевался над котятами.

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