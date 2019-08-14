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Фестиваль Bouquet Kyiv Stage и школьная ярмарка на Крещатике: куда пойти в Киеве в выходные
С 16 августа на Певческом поле пройдет цветочная выставка, посвященная выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций станут братья Кличко, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Валерий Лобановский, Оксана Баюл и другие. Выставка продлится до 15 сентября.
Адрес: ул. Лаврская, 33.
Цена: 50 грн. 24 августа — вход свободный.
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В рамках Фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage пройдут следующие мероприятия. В заповеднике «Софія Київська»: 16 августа в 18:00 — концерт известного украинского композитора Виктории Полевой «Маргіналії»; 16 августа в 21:00 — концерт легендарного норвежского джазового музыканта и композитора Эйстейна Севоги при участии Богданы Пивненко, Павла Хмары и национального ансамбля «Київська камерата». 18 августа в 15:00 — концерт участников вокальных воркшопов «Rising Stars»; в 21:00 — романтический концерт «Сутінкові мандри» в исполнении французского струнного трио Elysee. 19 августа в 18:00 — финальный концерт участников воркшопов U Artist Musiс; в 21:00 состоится концерт этногруппы «ДахаБраха».
Адрес: ул. Владимирская, 24.
Цена: 50 грн. На концерты необходима регистрация https://www.facebook.com/bouquetstage/
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17 и 18 августа на Крещатике пройдет школьная ярмарка. 17 августа с 13:00 до 15:00 состоится концерт детских коллективов.
Вход свободный.
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18 августа в FAMILY QUEST состоится празднование Дня рождения. В программе: концерт, цирковое шоу, показ мод, научное шоу от «Потомки Менделеева», конкурсы, флешмоб, Dj шоу и дискотека с мыльными пузырями. Начало: 12:30.
Адрес: ТРЦ «Космополит», ул. В. Гетьмана, 6а.
Вход свободный.
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С 20 по 23 августа в Украинском доме пройдет выставка «Дни украинских брендов». В экспозиции: одежда и аксессуары, предметы быта, авторский хендмейд, косметика.
Адрес: ул. Крещатик, 2.
Вход свободный.
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До 20 августа в галерее «Лавра» проходит групповая фотовыставка «Средство воздействия». Фотографы из Николаева пытаются разобраться в том, как остаться собой в реалиях современных мегаполисов.
Адрес: Лаврский переулок, 9.
Вход свободный.
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Туристическая компания PRO Ukraine ежедневно проводит тематические бесплатные экскурссии по Киеву. Необходима регистрация https://bit.ly/2H49QNE
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Бесплатно можно посетить: 15 августа — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Миколы Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95).
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.