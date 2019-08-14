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Украина

В Украине появился образовательный омбудсмен: чем известен Сергей Горбачев

18:46 14 августа 2019 4
Сергей Горбачев
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины назначило первого в истории нашей страны образовательного омбудсмена. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, Горбачев победил в соответствующем кадровом конкурсе и стал единственным, который имел «понимание того, что такое педагогика партнерства».

«Нам очень важно, чтобы эта должность, и он должен это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать средоточием доверия и цивилизованного разрешения конфликтов», — заявила Гриневич по итогам заседания КМ.

Напомним, в Украине действуют также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный президента Украины по правам ребенка и бизнес-омбудсмен. С осени 2019 года этот пост займет член польского парламента Марчин Свенчицкий, который сменит на этом посту экс-комиссара ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.

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