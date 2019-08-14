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В Украине появился образовательный омбудсмен: чем известен Сергей Горбачев
Правительство Украины назначило первого в истории нашей страны образовательного омбудсмена. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, Горбачев победил в соответствующем кадровом конкурсе и стал единственным, который имел «понимание того, что такое педагогика партнерства».
«Нам очень важно, чтобы эта должность, и он должен это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать средоточием доверия и цивилизованного разрешения конфликтов», — заявила Гриневич по итогам заседания КМ.
Напомним, в Украине действуют также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный президента Украины по правам ребенка и бизнес-омбудсмен. С осени 2019 года этот пост займет член польского парламента Марчин Свенчицкий, который сменит на этом посту экс-комиссара ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.
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