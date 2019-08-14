Новые тренды в маникюре: «бархатный песок» и комбинирование техник (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр — мечта каждой женщины. Он подчеркнет красоту украшений на руке и сделает ваш наряд более эффектным. Важно, чтобы дизайн был в тренде. Иначе все усилия могут пойти насмарку. Даже колечко с бриллиантом будет выглядеть как дешевая бижутерия на пальцах без маникюра или с устаревшим дизайном. О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела.

— Стильный маникюр удлиняет кисть, — рассказывает Кармен Мирела. — Сегодня ценится естественная красота, элегантность, женственность. Именно поэтому многие женщины предпочитают французский маникюр и комбинируют его с другим дизайном. Этим летом актуальны металлический блеск, «бархатный песок» и матовое покрытие.

«Бархатный песок» – один из актуальных трендов лета

Технология «бархатный песок» воспроизводит мягкую бархатистую фактуру. Смотрится такой маникюр очень изысканно, прекрасно комбинируется с другими видами дизайна. Девушки, которые колеблются между выбором простого маникюра и экстравангантного, как правило, выбирают беби-бумер. Эта техника приводит в восторг самых требовательных клиенток. Ногти смотрятся безупречно.

— Какие цвета в моде?

— Что касается цветовой палитры, в тренде пастельные и неоновые ногти. Вне сезонов и вне моды красный цвет. Причем актуальна вся богатая гамма его оттенков.

Красный цвет вне моды и вне сезонов

— Конечно же, важно знать о модном декоре. Каков он сегодня?

— В декоре летнего маникюра 2019 года присутствуют кристаллы, блестки и минималистичные картины. Самый оригинальный маникюр тот, при виде которого понимаешь: возможным стало невозможное! Это настоящие шедевры на ногтях.

Кристаллы – трендовый элемент в декоре

— При этом важно, чтобы ногтевая пластина была здоровой.

— Это правда. А кожа рук должна быть ухоженной. Об этом надо не время от времени вспоминать, а постоянно заботиться. Летом кожа особенно нуждается в увлажнении.

— Говорят, руки — метрика женщины. По их состоянию легко определить ее возраст. И, ясное дело, ни одна из женщин не хочет выглядеть старше. Наоборот, все хотят быть моложе и привлекательнее.

— Я думаю, что возраст — это просто число. И даже если оно солидное, не стоит расстраиваться. Морщины на женской руке могут иметь особую красоту, рассказывая историю жизни, и при этом великолепно сочетаться с маникюром. Это выглядит харизматично.

— Как правильно сочетать маникюр и педикюр?

— Нет однозначных советов. Все определяется вкусом человека. Гораздо важней не сочетание дизайнов, а состояние ногтей. Они должны быть безупречны!

— Что маникюр может рассказать о женщине?

— Многое. Например, насколько она аккуратна, как относится ко многим вещам, уделяет ли внимание мелочам. Красивый маникюр придает женщине уверенность. А уверенность, как известно, помогает в жизни.

Пастель и минимализм – фавориты нейл-арта 2019 года

— Летний период ассоциируется с отдыхом. Какой маникюр посоветуете для праздника, вечеринки?

— Тот, который создаст настроение. Он должен отличаться от будничного, повседневного. Вы можете выбрать дизайн, на который никак не решались раньше. Праздничный маникюр — маникюр для особого случая. Именно поэтому он должен быть особенным. Такой маникюр не останется без внимания.

— Лето — время свадеб. Невесты склонны все продумывать до мелочей. Немаловажное место в образе новобрачной занимает маникюр. Какой дизайн маникюра порекомендуете невестам?

— В 2019 году они выбирают разнообразие. Еще недавно практически все невесты отдавали предпочтение французскому маникюру. Сегодня они более смелы в своем выборе. Как сделать его правильно? Играют роль цвет платья, сложность фасона, какие аксессуары используются. Важно и то, в каком стиле проходит свадебное торжество. А главное — чтобы невесте нравилась ее идея. Даже спустя время она будет вспоминать свой образ в деталях. Ей будет приятно отмечать, что все у нее было особенным.

— Какой маникюр не в моде?

— Тот, который вам не подходит. Даже если дизайн в тренде, но он не вписывается в ваш стиль, это будет выглядеть нелепо. Найдите те варианты, которые подчеркнут ваш шарм.

— Многие женщины любят носить кольца и браслеты. Как правильно сочетать нейл-дизайн с украшениями?

— Между шиком и элегантностью тонкая грань, поэтому важно не переборщить.

— Кармен, как вы стали нейл-стилистом?

— Маникюр — моя страсть уже многие годы. Все началось с восхищения работами креативных мастеров. Мне хотелось овладеть новыми техниками и я стала смотреть видеоуроки в Youtube. Затем прошла обучение на курсах и сегодня продолжаю учиться. Ведь нейл-дизайн — сфера, которая постоянно развивается. Стилист обязан следить за всеми новинками. Он должен опережать желания клиентов, предлагать им то, о чем они еще и не слышали.

Кармен Мирела: «Красивый маникюр придает женщине уверенность»

— Какой комплимент от клиентки был лучшим в вашей жизни?

— Самые ценные слова те, что говорятся от души. Они вдохновляют делать свою работу еще совершенней. Счастье — когда клиентка говорит, что о таких красивых ногтях она и не мечтала. Прекрасное — самый мощный источник вдохновения. А когда его создаешь сама, это особое чувство.

— Интересно, какой женский маникюр нравится мужчинам?

— Мужчины — самые суровые критики. Больше всего им нравится естественный и элегантный вид ногтей. Они не любят искусственное. И им можно доверять.

— А лично вы какой дизайн предпочитаете?

— Мне нравится экспериментировать. Иногда я могу позволить себе нечто экстравагантное. Но, как правило, возвращаюсь к спокойному и элегантному. И своим клиенткам говорю: не бойтесь пробовать что-то новое, искать свой образ. Будьте стильны и привлекательны!

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» израильский нейл-стилист рассказала о том, как правильно сочетать маникюр и педикюр, а также о новых веяниях в летнем дизайне ногтей.

Фото из альбома Кармен Мирелы

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