Украина

К замминистра Юрию Гримчаку пришли с обыском: что об этом известно

В сети сообщили о задержании заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Супруга чиновника, Юлия, написала в сети о обыске, который проводят представители Генеральной прокуратуры Украины.

«К сведению общества Государства Украина. Сейчас проходит задержание моего мужа Гримчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Сейчас просим соседей о помощи», — написала женщина.

О претензиях к Гримчаку пока ничего не известно.

Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. В числе фигурантов дела оказался бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. Позже Бирюков сообщил, что председатель ГБР Роман Труба официально признал, что у правоохранителей нет претензий к бронежилетам, поставленным в армию в предыдущие годы.

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