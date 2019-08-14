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К замминистра Юрию Гримчаку пришли с обыском: что об этом известно
В сети сообщили о задержании заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Супруга чиновника, Юлия, написала в сети о обыске, который проводят представители Генеральной прокуратуры Украины.
«К сведению общества Государства Украина. Сейчас проходит задержание моего мужа Гримчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Сейчас просим соседей о помощи», — написала женщина.
О претензиях к Гримчаку пока ничего не известно.
Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. В числе фигурантов дела оказался бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. Позже Бирюков сообщил, что председатель ГБР Роман Труба официально признал, что у правоохранителей нет претензий к бронежилетам, поставленным в армию в предыдущие годы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?