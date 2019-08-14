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Украина

В СБУ назвали причину задержания Юрия Гримчака

22:44 14 августа 2019 165
В СБУ назвали причину задержания Юрия Гримчака
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. В соответствии с сообщением пресс-центра СБУ, задержание провели силовики спецслужбы совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Одновременно с Гримчаком был задержан его помощник, оба — по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса.

Речь идет о требовании задержанными взятки на сумму 1,1 млн. долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Задержание произошло «на горячем» — во время получения фигурантами части средств в сумме 480 тысяч долларов.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ Василия Грицака, которого также пытаются обвиниться во взяточничестве.

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